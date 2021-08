Cicor termine sur une forte embellie au terme du premier semestre

Zurich (awp) - Le fabricant de circuits imprimés et de composants électroniques Cicor a confirmé que son bénéfice net du premier semestre 2021 a progressé "de manière significative". L'entreprise est aussi confiante pour la suite de l'exercice.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7% sur un an pour s'établir à 116,7 millions, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) s'est envolé de 29,4% à 6,6 millions. Le groupe basé à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, est surtout parvenu à multiplier par presque trois son bénéfice net, à 5,2 millions de francs suisses, selon un communiqué paru jeudi.

Pour l'exercice dans son entier, la direction table sur des ventes comprises entre 230 millions et 240 millions de francs suisses et sur une marge opérationnelle (Ebit) évoluant dans une fourchette de 5% à 6%. Sur le plus long terme l'objectif pour cette même marge est de 6% à 8%.

L'optimisme de la direction s'appuie sur des entrées de commandes "très fortes" de ces derniers mois. Mais la direction avertit que ces perspectives pourront se réaliser pour autant qu'aucun nouveau problème commercial lié à la pandémie de Covid-19 ne vienne perturber la marche des affaires.

