Communiqué de presse Cicor avec un nouvel actionnaire majeur Bronschhofen, le 3 mars 2021 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), une entreprise technologique internationale leader dans le domaine des circuits imprimés et hybrides, de l'électronique imprimée, de la microélectronique et de la sous-traitance électronique (Electronic Manufacturing Services), dont le siège est à Boudry (Suisse), a été informée que HEB Swiss Investment AG, Zurich, a vendu toutes ses actions dans Cicor Technologies Ltd. à un véhicule d'investissement de One Equity Partners (OEP) dans le cadre d'une transaction d'engagement.



03.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



HEB Swiss Investment AG était un actionnaire majeur de référence du groupe Cicor depuis mars 2009 et détenait environ 29,35 % des actions au 31 décembre 2020. One Equity Partners (OEP) est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui gère plus de 8 milliards de dollars d'actifs et qui a réussi à se concentrer sur des combinaisons transformatrices dans les secteurs de l'industrie, de la santé et de la technologie en Amérique du Nord et en Europe. Cicor accueille l'OEP comme nouvel actionnaire majeur de Cicor Technologies AG. Le conseil d'administration remercie l'actionnaire principal de longue date, HEB, pour sa loyauté durant le développement de Cicor en une entreprise technologique robuste sur le plan opérationnel et financier et à croissance rapide. Un nouveau chapitre de l'évolution de Cicor vers un fabricant européen de premier plan de produits électroniques de haute technologie s'ouvre à présent et le conseil d'administration se réjouit de travailler avec l'OEP en tant que partenaire solide dans l'intérêt de toutes les parties prenantes de Cicor. La clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles. Robert Demuth

Président du conseil d'administration

Tél. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Alexander Hagemann

CEO

Tél. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

9552 Bronschhofen

Suisse Le Groupe Cicor est un partenaire de développement et de fabrication de niveau mondial, avec des solutions technologiques innovantes dans l'industrie électronique. Avec près de 1900 collaborateurs répartis sur dix sites de production, Cicor offre des circuits imprimés et des circuits hybrides hautement complexes, ainsi que des prestations complètes en électronique (EMS), y compris l'assemblage d'équipements de micro-électronique et l'injection plastique. Cicor fourni des produits et des prestations de services sur mesure, allant de la conception au produit fini. Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX Swiss Exchange (CICN). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.cicor.com.

