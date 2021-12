Corr Cicor émet un emprunt convertible pour effectuer des acquisitions

Zurich (awp) - Cicor a fixé les conditions de l'emprunt convertible de 60,19 millions de francs suisses annoncé en novembre dernier et destiné au financement d'acquisitions futures. Les actuels actionnaires du fabricant neuchâtelois de circuits imprimés et de composants électroniques recevront un droit de souscription préférentiel pour chaque titre Cicor en leur possession. Cinquante et un de ces derniers donneront droit à souscrire une obligation d'une valeur nominale de 1000 francs suisses.

Les droits de souscription pourront être négociés à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange entre le 3 et le 11 janvier prochains et pourront souscrire une obligation jusqu'au 13 janvier, précise mercredi l'entreprise établie à Boudry. Les actionnaires de Cicor avaient donné leur feu vert à l'opération lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 1er décembre dernier.

L'actionnaire principal du groupe, One Equity Partners (OEP), s'est engagé à souscrire les titres de l'emprunt dans la mesure où les droits de souscription préférentiels des autres investisseurs existants ne seraient pas exercés.

OEP acquerra déjà une participation dans l'emprunt obligatoire convertible émis correspondant à sa participation à l'issue de l'offre, mais au moins une part telle qu'elle garantit que le montant nominal de l'emprunt obligatoire convertible s'élèvera à au moins CHF 20 millions de francs suisses à l'issue de l'offre.

La durée de l'emprunt convertible a été fixée à cinq ans et le prix de conversion initial à 47,50 francs suisses

Le conseil d'administration décidera de l'émission restante d'obligations jusqu'au montant total de l'émission d'environ 60 millions de francs suisses à OEP dans les 12 prochains mois, période pendant laquelle OEP s'est engagé à la reprise, en fonction des besoins de financement de la société.

