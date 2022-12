La banque centrale du Brésil lancera sa monnaie numérique en 2024

S'exprimant lors d'un événement organisé par le site d'information Poder 360, Campos Neto a déclaré que la conception de la monnaie numérique de la banque centrale encouragerait les banques à tokeniser leurs actifs, avec des gains d'efficacité considérables.

"Si la monnaie numérique est en fait un dépôt tokenisé, elle hérite de toute la réglementation qui s'applique déjà aux dépôts", a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle ne devrait pas perturber la politique monétaire ni nuire aux bilans des banques.

M. Campos Neto a déclaré que des représentants du Fonds monétaire international (FMI) ont approché la banque centrale et lui ont fait savoir que ce modèle semblait le plus facile à mettre en œuvre et que d'autres banques centrales devraient l'examiner.

"Au final, nous avons même été flattés d'avoir pensé à un système auquel d'autres banques centrales pensent maintenant", a-t-il déclaré.

La tokenisation des dépôts devrait également améliorer les coûts de règlement, d'audit et de financement des banques, a déclaré Campos Neto.

Le chef de la banque centrale a également prédit un bond de l'utilisation du populaire système de paiement instantané de la banque, Pix, une fois que les utilisateurs pourront accéder à un crédit moins cher par le biais du système, sans frais connus sous le nom de taux d'escompte des commerçants (MDR).

Les commerçants paient les frais MDR aux sociétés qui fournissent les distributeurs de cartes, comme Cielo, Stone et Getnet.

Lancé en novembre 2020, Pix est gratuit pour les particuliers, mais le système laisse les banques et les établissements de paiement définir librement les coûts des commerçants, tant pour les transferts que pour la réception de fonds.

Le système Pix est devenu immensément populaire au Brésil, son utilisation dépassant désormais les transactions par cartes de crédit et de débit dans le pays.