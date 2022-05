Maserati lance la MC20 Cielo en mettant l'accent sur la qualité et non la quantité.

Maserati, qui a renoué avec le bénéfice d'exploitation l'an dernier, a livré 24 200 voitures en 2021, soit une hausse de 7,3 % par rapport à 2020. Cela la laisse encore loin du pic de 2017, où elle a vendu 51 500 voitures.

"C'était un succès en termes de chiffres, pas nécessairement pour les clients", a déclaré Grasso, ajoutant que les taux de défauts chez Maserati étaient à l'époque plus élevés que la moyenne sur les marchés du luxe et du haut de gamme.

"Vous entrez dans un cercle vicieux de voitures invendues et de remises de plus en plus importantes", a-t-il dit. "Nous n'étions pas assez bons en matière de qualité, de nouveaux groupes motopropulseurs, d'info-divertissement".

Grasso a déclaré que les performances de Maserati continueraient de s'améliorer cette année et en 2023 en termes de parts de marché, de produits, de revenus et de marges.

La marque a récemment dévoilé son nouveau SUV Grecale, qui sera disponible dans une version entièrement électrique (BEV) en 2023. L'année prochaine, Maserati lancera également de nouvelles versions de ses modèles Gran Turismo et Gran Cabrio, et prévoit de rendre toute sa gamme électrifiée d'ici 2025.

Le directeur commercial Bernard Loire a déclaré que les ventes pourraient potentiellement dépasser les 30 000 unités cette année, bien qu'il ne s'agisse pas d'un objectif.

"Il s'agit d'une projection basée sur nos performances actuelles", a-t-il déclaré.

M. Loire a déclaré que la Chine, le deuxième plus grand marché de Maserati après les États-Unis, était touchée par un verrouillage en cours, mais que les retours des premières commandes de Grecale étaient très positifs.

"Nous voyons un second semestre bien meilleur", a-t-il ajouté.

Il a déclaré que Grecale permettrait à Maserati d'être compétitif dans un segment, représentant environ 40 % du marché du luxe, où la marque n'était pas présente jusqu'à présent.

Avec des livraisons qui devraient commencer au premier trimestre de 2023, la nouvelle MC20 Cielo - " ciel " en italien - à toit rigide rétractable ne contribuera aux ventes de Maserati qu'en 2023.

Équipée d'un moteur six cylindres, trois litres, 630 chevaux, pour une vitesse de pointe de plus de 320 km par heure, elle coûtera 260 000 euros (277 000 $), soit 30 000 euros de plus que sa sœur coupe MC20. C'est plus que les modèles d'entrée de gamme de Ferrari et Aston Martin.

La capacité combinée de la MC20 et de la MC20 Cielo, toutes deux produites à Modène, dans le nord de l'Italie, s'élève à environ 1 400 unités par an, avec la possibilité d'adapter la production entre les deux modèles.

Leurs versions BEV sont attendues pour 2025.(1 $ = 0,9381 euros)