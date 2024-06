Ciena Corporation est une société spécialisée dans les plates-formes de réseau, les logiciels et les services. Les solutions de la société permettent à un éventail d'opérateurs de réseaux de déployer et de gérer des réseaux qui fournissent des services aux entreprises et aux consommateurs. Ses segments comprennent les plateformes de réseau, les logiciels et services de plateforme, les logiciels et services d'automatisation Blue Planet et les services globaux. Le segment Plateformes de réseau comprend les portefeuilles Réseaux optiques et Routage et commutation. Son segment Platform Software and Services fournit des outils et des applications de gestion de contrôle de domaine, d'analyse, de données et de planification pour gérer les réseaux. Son segment Blue Planet Automation Software and Services comprend l'orchestration de services multi-domaines (MDSO), la gestion des stocks (BPI), l'optimisation et l'analyse des routes (ROA), l'orchestration multi-cloud (MCO), et l'assurance et l'analyse unifiées (UAA). Le segment Global Services offre une suite de services à valeur ajoutée qui aident ses clients à construire, exploiter et améliorer leurs réseaux.

Secteur Communications et réseautage