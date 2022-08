La Chine soutient plusieurs promoteurs privés avec une garantie obligataire -sources

Le soutien de l'État intervient alors que l'on craint de plus en plus que l'aggravation de la crise de la dette et les défauts de paiement dans le secteur n'affectent les promoteurs immobiliers considérés comme financièrement sains.

Les actions des promoteurs immobiliers ont bondi mardi à la suite de la nouvelle, Longfor, CIFI et le principal promoteur Country Garden ayant tous bondi de plus de 15 %. L'indice Hang Seng Mainland Properties a progressé de 9,2 %, contre un gain de 0,6 % pour l'indice principal Hang Seng.

La China Bond Insurance Co, qui fournit des services de garantie financière, fournira "une garantie de responsabilité conjointe inconditionnelle et irrévocable pour le montant total" de ces obligations à moyen terme, ont indiqué les sources. La garantie offre plus de protection que les outils de gestion du risque de crédit, ont-elles ajouté.

Deux des sources ont déclaré que Longfor a déjà vendu des obligations à moyen terme à 3 et 5 ans pour un montant total de 1,5 milliard de yuans avec une garantie de la China Bond Insurance Co.

Le fournisseur d'informations financières REDD a d'abord fait état du projet de fournir une garantie aux émetteurs lundi soir. Son rapport indique que les décideurs politiques ont dressé une liste d'une demi-douzaine de promoteurs considérés comme financièrement plus solides, dont Gemdale Corporation et Country Garden Holdings, dont les émissions obligataires bénéficieraient de garanties.

Le REDD a également déclaré que les décideurs envisageaient de demander aux investisseurs de l'État de souscrire à de nouvelles obligations émises par les promoteurs. Les émetteurs devraient fournir des garanties pour la garantie de l'État, mais l'utilisation des recettes serait flexible, a-t-il déclaré.

CIFI, Country Garden et Longfor ont refusé de commenter. China Bond Insurance Co. Ltd et Gemdale n'étaient pas disponibles pour un commentaire.

Reuters rapporte que les autorités ont également aidé certains promoteurs immobiliers financièrement sains à stimuler les liquidités en mai, lorsqu'elles ont encouragé Country Garden, Longfor et Midea Real Estate à émettre des obligations, tout en demandant aux sociétés de valeurs mobilières de fournir des outils de gestion du risque de crédit aux investisseurs potentiels dans les obligations.