Le promoteur immobilier chinois CIFI Holdings s'attend à enregistrer des pertes en 2022

La société basée à Shanghai prévoit d'afficher une perte nette de base comprise entre 5,10 milliards de yuans (734 millions de dollars) et 5,60 milliards de yuans pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre un bénéfice de 7,28 milliards de yuans enregistré un an plus tôt.

La société cotée à Hong Kong a également déclaré vendredi qu'elle avait formulé une solution à sa "situation de liquidité offshore" actuelle et qu'elle s'attendait à verser des paiements anticipés à ses créanciers.

La société a suspendu les paiements sur l'ensemble de sa dette offshore en novembre après avoir échoué à trouver un accord avec les créanciers qui lui doivent un total de 414 millions de dollars.

"La solution globale peut contenir une option permettant à certains ou à tous les créanciers de convertir volontairement une partie de leur dette en actions ou en obligations convertibles de la société", a déclaré la société.

En février, Reuters a rapporté que Cifi avait du mal à trouver des acheteurs nationaux pour la nouvelle dette malgré le soutien de l'État à l'émission.

Les actions de CIFI ont chuté de près de 90 % au cours de l'année écoulée.

Jeudi, les résultats longtemps retardés de Kaisa Group ont montré une perte nette de 12,7 milliards de yuans pour 2021 ainsi qu'une perte de 7,7 milliards de yuans pour le premier semestre de l'année dernière.

(1 $ = 6,9510 yuans chinois renminbi)