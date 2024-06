Les tendances d'utilisation médicale de l'assureur santé Cigna dans l'ensemble de son portefeuille étaient conformes à ses prévisions pour 2023 et 2024, a déclaré mardi le directeur financier Brian Evanko, citant le manque de gestion de Medicaid de l'entreprise.

La société a également réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels ajustés faites en mai, a déclaré Evanko lors de la Goldman Sachs Global Healthcare Conference. La majeure partie des activités de Cigna consiste à gérer des plans de soins de santé basés sur l'employeur.

Elle a relevé ses prévisions de bénéfices annuels en mai pour la deuxième fois cette année, contrairement à certains de ses rivaux qui luttent contre la hausse des coûts en raison de leur présence beaucoup plus importante sur le marché Medicare Advantage (MA), soutenu par le gouvernement, pour les adultes âgés de 65 ans et plus.

Pendant la pandémie de COVID-19, les régimes Medicaid étaient tenus de maintenir les personnes inscrites. Suite à la fin de cette politique en 2023, les redéterminations de l'éligibilité à Medicaid ont été prolongées.

Les assureurs ont constaté une utilisation imprévue des plans de santé par les patients à la suite de la pandémie. Cigna continue de prévoir un bénéfice ajusté d'au moins 28,40 dollars par action en 2024. Lors d'une conférence le mois dernier, le PDG de UnitedHealth, Andrew Witty, a déclaré que son entreprise s'attendait à "quelques perturbations" autour des services médicaux utilisés par les membres de Medicaid.

Les actions de Cigna ont baissé de 0,2 % à environ 338 dollars dans les échanges de l'après-midi. Les actions de UnitedHealth étaient en baisse de 3,8 % à 484,72 dollars, tandis que celles de ses rivaux Humana, Centene et Elevance Health ont chuté de 1,1 %, 3,1 % et 2,6 %, respectivement, à la suite de la conférence.

La "dynamique ambulatoire" de Cigna a également été affectée par le hack de Change Healthcare, qui a perturbé les réclamations au cours du premier trimestre 2024, a déclaré Evanko.

L'attaque de ransomware de février contre UnitedHealth a volé une "partie substantielle" des données personnelles des patients américains et a perturbé les paiements des fournisseurs. M. Witty, de UnitedHealth, a déclaré lors d'un témoignage en mai que le piratage avait causé une "perturbation incroyable" dans le système de santé.

M. Evanko a déclaré que Cigna avait été affectée par les perturbations causées par le piratage, mais qu'elle revenait à la normale.

"Mais pour le reste de l'année, nous nous attendons à ce que ce niveau normalisé persiste", a-t-il déclaré. (Reportage de Caroline Humer, Amina Niasse et Pratik Jain ; Rédaction de Chizu Nomiyama et Susan Fenton)