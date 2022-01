Cigna Corporation : Pas de retournement en vue 20/01/2022 | 09:25 Tommy Douziech 20/01/2022 | 09:25 achat En cours

Cours d'entrée : 238.4$ | Objectif : 265$ | Stop : 224$ | Potentiel : 11.16% La tendance de fond est haussière pour Cigna Corporation et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 265 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 14.98 pour 2021 et de 13.52 pour 2022, la société fait partie des moins chères du marché.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Sous-secteur Systèmes de soins de santé - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CIGNA CORPORATION 4.69% 79 672 UNITEDHEALTH GROUP -7.79% 435 625 ANTHEM, INC. -2.33% 108 807 HUMANA INC. -18.54% 48 565 CENTENE CORPORATION -4.19% 45 286 MOLINA HEALTHCARE, INC. -11.64% 16 378 PROGYNY, INC. -24.05% 3 471

Données financières USD EUR CA 2021 172 Mrd - 152 Mrd Résultat net 2021 5 421 M - 4 787 M Dette nette 2021 27 740 M - 24 494 M PER 2021 15,1x Rendement 2021 1,66% Capitalisation 79 672 M 79 672 M 70 350 M VE / CA 2021 0,62x VE / CA 2022 0,58x Nbr Employés 72 963 Flottant 82,9% Prochain événement sur CIGNA CORPORATION 03/02/22 Année 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Dernier Cours de Cloture 240,39 $ Objectif de cours Moyen 259,72 $ Ecart / Objectif Moyen 8,04% Dirigeants et Administrateurs David Michael Cordani Chairman, President & Chief Executive Officer Brian C. Evanko Chief Financial Officer & Executive Vice President Noelle K. Eder Global Chief Information Officer & Executive VP Paul Sanford Executive Vice President-Operations John M. Murabito Chief Administrative Officer