Cigniti Technologies Limited a annoncé que M. Srikanth Chakkilam a été nommé directeur et PDG de l'entreprise par le conseil d'administration lors de sa réunion du 20 janvier 2024, conformément au règlement 26A de la réglementation SEBI(LODR) et à la section 203 de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013. En conséquence, M. Srikanth Chakkilam, qui est actuellement administrateur non exécutif de la société, a été redésigné en tant qu'administrateur exécutif et directeur général de la société. La date de nomination est le 20 janvier 2024.

Sous la direction avisée de Srikanth Chakkilam, Cigniti a connu une croissance fulgurante et est devenu un leader mondial des services indépendants d'ingénierie de la qualité et de tests de logiciels. En tant que PDG et directeur de Cigniti Technologies Inc, Srikanth est responsable de la stratégie de croissance mondiale de Cigniti, de la définition des objectifs et de l'orientation de l'organisation, et de l'établissement de relations durables avec les clients, les partenaires et les investisseurs. Auparavant, en tant que directeur exécutif, Srikanth a été le fer de lance de l'expansion de Cigniti dans diverses régions géographiques, notamment le Royaume-Uni, l'UE, l'ANZ, l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique.

Sous sa direction, les revenus provenant de ces régions ont connu une croissance exponentielle au fil des ans. Srikanth travaille en étroite collaboration avec l'équipe de marketing mondial de Cigniti afin d'orchestrer des expériences client exceptionnelles pour ses clients. Reconnu mondialement comme un leader d'opinion, il a récemment remporté le prix "CEO of the Year" lors du Future Leaders Summit & Awards 2018 à Mumbai, en Inde.

Autant Srikanth se consacre à la construction d'une marque fiable et durable, autant il est très passionné par le fait de redonner à la communauté. Chez Cigniti, Srikanth dirige le projet Cignificance qui a pour objectif d'impacter plus d'un million de vies en utilisant l'éducation basée sur la technologie comme catalyseur et d'améliorer les normes d'éducation dans les écoles sous-équipées/financées à Telangana, en Inde. Srikanth est un ancien élève de l'université de Californie du Sud, où il a travaillé en étroite collaboration avec Barry Boehm, l'une des légendes du génie logiciel et de la qualité.

Il est également titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication.