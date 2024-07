CIMB Group Holdings Berhad est une société basée en Malaisie, engagée dans les services bancaires et financiers. Les segments de la société comprennent les services bancaires aux consommateurs, les services bancaires commerciaux, les services bancaires de gros et CIMB Digital Assets & Group Funding. Le secteur des services bancaires aux consommateurs couvre les produits et services financiers conventionnels et islamiques tels que les prêts immobiliers résidentiels, les prêts immobiliers non résidentiels, la gestion de patrimoine, la bancassurance, les envois de fonds et les opérations de change, les dépôts et les services bancaires par Internet. Le segment de la banque commerciale fournit des facilités de crédit bancaire, des financements commerciaux, des services de gestion de trésorerie, une plateforme de banque d'affaires en ligne, des services de transfert de fonds et de change, ainsi que des produits de dépôt généraux. Le segment de la banque de gros comprend la banque d'investissement, la banque d'entreprise, la trésorerie et les marchés, la banque de transaction, les actions et la banque privée. Elle est présente dans les dix pays de l'ANASE : Malaisie, Indonésie, Singapour, Thaïlande, Cambodge, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos et Philippines.

Secteur Banques