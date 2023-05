Singapour: le PIB ralentit à +0,4% au 1er trimestre

Singapour (awp/afp) - Singapour a affiché une croissance de son produit intérieur brut de 0,4% au premier trimestre, meilleure que prévue, selon les statistiques publiées jeudi, mais avertit que les perspectives économiques mondiales s'assombrissent.

Les performances économiques de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est sont considérées comme un bon baromètre de la tendance économique internationale en raison de sa dépendance aux échanges avec le reste du monde.

L'économie singapourienne a crû de 0,4% sur un an pour la période janvier-mars, moins que la croissance de 2,1% enregistrée au trimestre précédent, mais à un rythme supérieur aux chiffres préliminaires publiés par le ministère du Commerce (MTI) le mois dernier.

Par rapport au trimestre précédent, l'économie singapourienne s'est contractée de 0,4%.

Le ministère a maintenu sa prévision de croissance pour l'ensemble de 2023 entre 0,5% et 2,5%, notant qu'il s'attendait à une croissance du PIB dans le milieu de la fourchette.

"Les risques négatifs pour l'économie mondiale ont augmenté", a-t-il averti cependant.

Il note dans un communiqué "un resserrement plus accentué que prévu des conditions financières mondiales", ainsi qu'"une escalade de la guerre en Ukraine et des tensions géopolitiques entre les grandes puissances".

Le volume des échanges commerciaux de Singapour représente plus de trois fois son PIB et tout ralentissement de la demande mondiale se répercute dans ses statistiques commerciales et d'activité, relève Song Seng Wun, économiste spécialiste de la région pour la banque privée CIMB.

Singapour est comme "un canari dans une mine de charbon", dit-il, faisant référence à la pratique des mineurs qui emmenaient autrefois un canari pour détecter les fuites de gaz.

Le secteur manufacturier, qui comprend l'industrie clé des semi-conducteurs, s'est contracté de 5,6% au premier trimestre, après un recul de 2,6% au dernier trimestre de 2022.

"Les perspectives de la demande internationale pour Singapour se sont affaiblies pour le reste de l'année", a noté le MTI dans un communiqué.

"En plus du ralentissement attendu dans les économies développées, le cycle baissier pour l'électronique est susceptible d'être plus profond et plus prolongé que prévu initialement".

En revanche, le tourisme et l'aviation affichent des perspectives optimistes, note le ministère.

S'il table sur une reprise économique forte en Chine après les restrictions liées au Covid, le MTI a averti que les bénéfices de cette tendance pour Singapour "devraient être faibles".

