La société malaisienne CIMB prend une provision de 67 millions de dollars en 2021 suite à un problème de paiement.

La banque, deuxième plus grand créancier de Malaisie en termes d'actifs, a déclaré qu'elle pourrait prendre une provision supplémentaire et finale au cours du premier trimestre de son exercice 2022, dont le montant devrait être inférieur à celui de l'année dernière et qui n'aura pas d'impact significatif sur l'objectif financier du groupe.

Le directeur général du groupe, Abdul Rahman Ahmad, a déclaré lors d'une réunion d'information sur les résultats que la banque poursuit le recouvrement des crédits dupliqués à 11 800 clients, qui ont été retirés des propres coffres de la banque.

Il a ajouté que le système de la banque reste sécurisé et qu'il n'y a eu aucune violation.

"Des actions immédiates ont été prises par le groupe pour réparer et remédier à l'erreur et des contrôles supplémentaires ont été mis en place pour prévenir des incidents similaires à l'avenir", a-t-il déclaré.

Le groupe a annoncé un bénéfice net trimestriel de 854,5 millions de ringgit pour la période octobre-décembre, soit près de quatre fois plus que les 215 millions de ringgit affichés il y a un an.

Le chiffre d'affaires a baissé de 1,7 % à 4,59 milliards de ringgits.

(1 $ = 4,1960 ringgit)