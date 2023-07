CIMC Vehicles Group Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production, la fabrication et la vente de semi-remorques, d'ensembles de véhicules spéciaux et de véhicules complets, de fourgons réfrigérés et de véhicules complets. Ses produits de semi-remorque comprennent des véhicules à châssis de conteneur, des véhicules à plateau et leurs dérivés, des semi-remorques à rideaux latéraux, des semi-remorques fourgons, des semi-remorques réfrigérées, des semi-remorques citernes et des semi-remorques de catégorie spéciale. Les produits de véhicules spéciaux supérieurs et complets comprennent les véhicules supérieurs et complets de bennes urbaines, les véhicules supérieurs et complets de bétonnières. Les pièces pour semi-remorques et véhicules spéciaux comprennent diverses pièces dans le processus d'exploitation et d'entretien de divers modèles, principalement des essieux, des pneus, des extrémités d'essieux et des systèmes de freinage. La société mène ses activités sur le marché national et les marchés étrangers.

Secteur Véhicules et machines lourdes