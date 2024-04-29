* LES DOUANES ET LA PROTECTION DES FRONTIÈRES AMÉRICAINES N'ONT TROUVÉ AUCUNE PREUVE SUBSTANTIELLE QUE L'UNITÉ CIMC INTERMODAL EQUIPMENT S'EST SOUSTRAITE AUX DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS AMÉRICAINS.
* LES AUTORITÉS AMÉRICAINES ONT ESTIMÉ QUE UNIT N'AVAIT PAS IMPORTÉ SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN DES PRODUITS CONTENANT UN SQUELETTE DE VOITURE OU SES COMPOSANTS EN PROVENANCE DE CHINE.
* LES AUTORITÉS AMÉRICAINES N'ONT TROUVÉ AUCUNE PREUVE MONTRANT QUE DEE SIAM MANUFACTURING S'EST ENGAGÉ DANS UN CONTOURNEMENT EN TRANSBORDANT DES SQUELETTES DE VOITURES ET DES COMPOSANTS DE LA CHINE VERS LES ÉTATS-UNIS EN PASSANT PAR LA THAÏLANDE
Texte de la source Autres informations sur l'entreprise : (Rapport de la salle de presse de Pékin)