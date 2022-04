Ciments du Maroc Societe Anonyme : - CP RFA 2021 et avis de convocation à l'AGO du 31 mai 2022 29/04/2022 | 12:23 Envoyer par e-mail :

AVIS DE RÉUNION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2022 Les actionnaires de la société CIMENTS DU MAROC, société anonyme au capital de 1443600400 dirhams et dont le siège social est au 621, boulevard Panoramique, Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le n° 70.617, sont convoqués le mardi 31 mai 2022 à 10 heures, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 1. Approbation des modalités de convocation de l'Assemblée Générale par le Conseil d'administration

2. Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes

3. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021

4. Affectation du résultat

5. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 relatives aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi »)

6. Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes

7. Renouvellement du mandat de M. Mohamed CHAÏBI en tant qu'administrateur

8. Renouvellement du mandat de M. Abdellatif ZAGHNOUN en tant qu'administrateur

9. Renouvellement du mandat de Mme Amina FIGUIGUI en tant qu'administrateur

10. Renouvellement du mandat de M. Ahmed NAKKOUCH en tant qu'administrateur

11. Renouvellement du mandat de la société Ciments Français en tant qu'administrateur

12. Ratification de la nomination de la société PROCIMAR en tant qu'administrateur

13. Fixation du montant des jetons de présence

14. Questions diverses

15. Pouvoirs en vue des formalités légales Il est à rappeler que les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité, à condition, soit d'être inscrits sur les registres sociaux cinq (5) jours avant l'Assemblée s'ils sont titulaires d'actions nominatives, soit à déposer au siège social cinq (5) jours avant l'Assemblée un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé, s'ils sont titulaires d'actions au porteur. Tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent ont le droit d'assister à l'Assemblée Générale. Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la Loi, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Leurs demandes doivent être déposées ou adressées au siège social contre accusé de réception. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Les documents requis par la Loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et sont publiés sur le site Internet de la Société sur le lien suivant: https://www.cimentsdumaroc.com/fr/assemblees-generales. Il est précisé que conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convocation dans le cas où aucune demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée n'aurait été reçue dans les conditions de l'article 121 de la Loi. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire de vote, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires qui ont été reçus par la Société au plus tard deux (2) jours avant la réunion de l'Assemblée. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Les actionnaires sont priés d'adresser (i) leurs certificats attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé, (ii) leurs demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et le cas échéant, (iii) leurs formulaires de vote par correspondance au siège de la Société et par e-mail à l'adresse suivante: imane.belmejdoub@cimar.co.ma. TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION L'Assemblée Générale prend acte et approuve, à toutes fins utiles, les modalités de convocation de l'Assemblée Générale par le Conseil d'administration réuni le 22 mars 2022. DEUXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021, approuve expressément les états de synthèse tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 1209155133,65 MAD. TROISIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat ci-dessus approuvé, soit le bénéfice net de 1209155133,65 MAD ainsi qu'il suit: Bénéfice net comptable: 1 209 155 133,65 MAD Augmenté du report bénéficiaire antérieur: 406 907 545,27 MAD Soit un bénéfice distribuable de : 1 616 062 678,92 MAD Dividende aux actionnaires 1 371 420 380,00 MAD (soit 95 dirhams par action) Au compte report à nouveau: 244 642 298,92 MAD Les dividendes bruts, ainsi fixés à 1371420380,00 MAD dirhams, seront payables à compter du 15 juillet 2022. QUATRIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 de la Loi, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. CINQUIÈME RÉSOLUTION Par suite de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale confère aux administrateurs quitus définitif, et sans réserve, de leur gestion pendant l'exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés. SIXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale constate que le mandat de M. Mohamed CHAÏBI en tant qu'administrateur expirera à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. SEPTIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale constate que le mandat de M. Abdellatif ZAGHNOUN en tant qu'administrateur expirera à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. HUITIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale constate que le mandat de Mme Amina FIGUIGUI en tant qu'administrateur expirera à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. NEUVIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale constate que le mandat de M. Ahmed NAKKOUCH en tant qu'administrateur expirera à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. DIXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale constate que le mandat de la société CIMENTS FRANÇAIS en tant qu'administrateur expirera à l'issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. ONZIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale constate la cessation des fonctions d'administrateur de la société COCIMAR par suite de sa fusion par absorption par la société CIMENTS FRANÇAIS et la cooptation de la société PROCIMAR en tant que nouvel administrateur en remplacement et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022. L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 49 de la Loi, de ratifier la nomination de la société PROCIMAR en tant qu'administrateur. DOUZIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale décide de fixer à 2060000 MAD bruts le montant maximum des jetons de présence à répartir entre les administrateurs sur décision du Conseil d'administration. TREIZIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi. Le Conseil d'administration COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2021 BILAN ACTIF (Modèle normal) BILAN PASSIF (Modèle normal) Au 31 décembre 2021 Au 31 décembre 2020 PASSIF Au 31 décembre 2021 Au 31 décembre 2020 ACTIF BrutAmortissements et provisions Net Net IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS (A) • Frais préliminaires 99 851 154,67 5 989 219,00 82 210 687,81 5 989 219,00 17 640 466,86 0,00

• Charges à répartir sur plusieurs exercices 93 861 935,67 76 221 468,81 17 640 466,86 17 686 409,25 0,00 17 686 409,25 1 443 600 400,00 201 299 210,47

• Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 364 201 010,54 • Immobilisation en recherche et développement 0,00 45 092 415,40 0,00

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires 45 837 375,08 45 092 415,40 319 108 595,14 0,00 744 959,68 319 312 716,03 144 360 040,00 0,00 152 006 503,98 949 080,57 1 130 839 539,28

• Fonds commercial 318 363 635,46 318 363 635,46 318 363 635,46 0,00

• Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 7 775 869,508,29 6 391 018 256,98 1 384 851 251,31 0,00 1 356 519 857,31 ACTIFIMMOBILISÉ • Terrains 192 458 554,80 192 458 554,80 192 458 554,80

• Constructions

• Installations techniques, matériel et outillage

• Matériel de transport

• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 1 548 973 427,68 5 568 007 020,03 65 544 600,07 90 738 795,58 1 104 199 889,27 5 141 322 901,23 64 529 188,74 80 966 277,74 444 773 538,41 499 757 010,16 426 684 118,80 499 964 867,78 719 668 405,99 3 791 774,099,72 2 350 270,62 0,00 1 015 411,33 416 810,16 9 772 517,84 10 155 828,63 2 350 270,62 0,00

• Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00

• Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 310 147 110,13 2 359 288,224,41 1 512 593 313,54 310 147 110,13 846 694 910,87 153 766 785,78 • Prêts immobilisés

• Autres créances financières

• Titres de participation 8 325 568,00 22 633 252,05 2 328 329,404,36 1 270 172,39 294 950,00 1 511 028 191,15 7 055 395,61 22 338 302,05 825 630 575,96 8 670 891,44 22 338 302,05 0,00 239 195 600,42 989 026,50 817 301 213,21 794 621 382,47

• Autres titres immobilisés 238 206 573,92 0,00 ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) 0,00 0,00 0,00 • Diminution des créances immobilisées

• Augmentation des dettes financières 0,00 0,00 TOTAL I (A + B + C + D + E) 10 599 209 897,91 8 030 914,673,73 2 568 295,224,18 STOCKS (F) • Marchandises

• Matières et fournitures consommables 532 592 956,36 265 483,24 384 598 945,39 95 561 473,36 437 031 483,00 265 483,24 88 597 245,36 296 001 700,03 0,00 2 519 149,558,55 416 087 120,03 271 895,72 260 139 366,66 0,00 0,00 0,00 4 033 319,970,76 975 732 636,28 792 778 988,65

• Produits en cours 16 296 475,46

• Produits intermédiaires et produits résiduels

• Produits finis ACTIFCIRCULANT CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 117 380 712,29 30 347 815,44 897 987 918,80 117 380 712,29 6 964 228,00 89 214 837,32 23 383 587,44 808 773 081,48 120 732 845,98 34 943 011,67 15 392 543,90 972 697 455,49 23 926 628,95 • Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 5 673 478,27

• Clients et comptes rattachés 828 415 794,94

• Personnel 2 426 219,80 903 438,82 74 666 147,40 619 384,37 4 770 039,45 2 424 107,89 90 841 320,41 753 749 647,54 641 743 835,22 7 059 861,09 1 806 835,43 1 899 656,63 29 436 817,82

• État 28 723 581,69 28 723 581,69 121 280 352,71

• Comptes d'associés 1 858 214,85 1 858 214,85 30 655,43 34 908 784,89

• Autres débiteurs 30 431 584,43 13 025 866,73

• Comptes de régularisation Actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 459 044,82 1 102 405 109,26 17 405 717,70 459 044,82 1 102 405 109,26 204 540 347,21 778 500,40 ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (Éléments circulants) TOTAL II (F + G + H + I) TRÉSORERIE-ACTIF 1 901 014,47 2 534 886,998,89 1 901 014,47 1 118 899 503,90 8 178 085,96 2 021 937,61 1 012 663 358,78 2 265 149,24 184 776 310,68 2 350 110,688,21 2 515 862,165,38 TRÉSORERIE • Chèques et valeurs à encaisser -526 564,00 -526 564,00 4 450 264,00 20 670 619,56

• Banques, Trésorerie Générale, Chèques postaux

• Caisse, Régies d'avances et accréditifs TOTAL III 75 430 054,62 258 084,34 75 161 574,96 4 238 253,75 71 191 800,87 258 084,34 29 271 292,82 185 817,59 22 935 768,80 TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 4 989 329 233,60 5 068 919 098,34 4 238 253,75 70 923 321,21 33 907 374,41 (1) Capital personnel débiteur (-) TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 13 209 258 471,768 219 929,238,16 4 989 329 233,60 5 068 919 098,34

(2) Bénéficiaire (+) ; Déficitaire (-) COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4 TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4 1 210 453 629,19 1 430 575,09 3 333 290,611,29 3 334 721,186,38 -46 798 113,20 5 601 076,19 0,00 0,00 EXPLOITATION 0,00 73 052 052,46 3 366 576,201,83 3 526 104,96 33 502 678,60 1 288 422,04 1 065 768 053,63 403 922 823,82 28 685 307,09 NONCOURANT 37 028 783,56 239 937 389,35 5 411 442,63 17 232 472,37 406 262 760,84 2 163 097,229,14 1 203 478 972,69 161 389 963,63 166 010 195,65 4 176 522,61 33 154 083,10 53 815 801,50 220 617 207,76 3 066 640,45 -183 588 424,20 1 026 865 204,99 FINANCIER 206 407 441,81 74 433,96 11 955 065,58 0,00 187 403 285,77 199 432 785,31 6 974 656,50 1 210 453 629,19 307 196 799,00 719 668 405,99 3 610 012,427,20 2 890 344,021,21 719 668 405,99 (1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks http://cimentsdumaroc.com/fr/avis-de-reunion-de-lassemblee-generale-ordinaire-annuelle-du-31-mai2022 OPÉRATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 +1 Propres à l'exercice 1 Concernant les exercices précédents 2 I PRODUITS D'EXPLOITATION • Ventes de marchandises (en l'état) 0,00 0,00 • Ventes de biens et services produits 3 640 773,512,10 3 640 773,512,10 • Chiffre d'affaires 3 640 773,512,10 3 640 773,512,10 • Variation de stocks de produits (1) -18 935 336,90 -18 935 336,90 • Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 19 397 187,78 19 397 187,78 • Subventions d'exploitation • Autres produits d'exploitation 0,00 • Reprises d'exploitation : transferts de charges 77 919 418,37 77 919 418,37 Total I 3 719 154,781,35 0,00 3 719 154,781,35 II CHARGES D'EXPLOITATION • Achats revendus (2) de marchandises -10 537,61 -10 537,61 • Achats consommés (2) de matières et fournitures 1 343 009 021,13 238 044,73 1 343 247 065,86 • Autres charges externes 413 250 944,39 10 402 549,09 423 653 493,48 • Impôts et taxes 30 043 307,12 578 256,85 30 621 563,97 • Charges de personnel 258 551 101,11 657 268,27 259 208 369,38 • Autres charges d'exploitation 10 855 141,68 10 855 141,68 • Dotations d'exploitation 258 792 355,45 258 792 355,45 Total II 2 314 491,333,27 11 876 118,94 2 326 367,452,21 III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 392 787 329,14 IV PRODUITS FINANCIERS • Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 203 146 574,78 203 146 574,78 • Gains de change 10 458 031,73 10 458 031,73 • Intérêts et autres produits financiers 19 526 811,57 19 526 811,57 • Reprises financières ; transferts de charges 61 922 869,59 61 922 869,59 Total IV 295 054 287,67 0,00 295 054 287,67 V CHARGES FINANCIÈRES • Charges d'intérêts 64 610,56 64 610,56 • Pertes de change 8 739 095,93 8 739 095,93 • Autres charges financières 0,00 • Dotations financières 1 901 014,47 1 901 014,47 Total V 10 704 720,96 0,00 10 704 720,96 VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) 284 349 566,71 VII RÉSULTAT COURANT (III + VI) 1 677 136 895,85 OPÉRATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 +1 Propres à l'exercice 1 Concernant les exercices précédents 2 VII RÉSULTAT COURANT (reports) 1 677 136 895,85 VIII PRODUITS NON COURANTS • Produits de cessions d'immobilisations 63 365 201,16 63 365 201,16 • Subventions d'équilibre • Reprises sur subventions d'investissement 0,00 • Autres produits non courants 7 134 606,03 1 730 773,37 8 865 379,40 • Reprises non courantes ; transferts de charges 36 381 452,05 36 381 452,05 Total VIII 106 881 259,24 1 730 773,37 108 612 032,61 IX CHARGES NON COURANTES • Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées 42 820 228,85 42 820 228,85 • Subventions accordées • Autres charges non courantes 65 946 377,33 104 404,05 66 050 781,38 • Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 13 091 430,58 13 091 430,58 Total IX 121 858 036,76 104 404,05 121 962 440,81 X RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX) -13 350 408,20 XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X) 1 663 786 487,65 XII IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 454 631 354,00 454 631 354,00 XIII RÉSULTAT NET (XI-XII) 1 209 155 133,65 XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 4 122 821,101,63 XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 2 913 665,967,98 XVI RÉSULTAT NET (Total des produits - Total des charges) 1 209 155 133,65 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 BILAN ACTIF CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 ACTIF Actif immobilisé Écart d'acquisition Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Actifs d'impôts différés Titres mis en équivalence Actif circulant Stocks et en cours Clients et comptes rattachés Autres créances et comptes de régularisation Valeurs mobilières de placement Disponibilités En milliers de dirhams Au 31 décembre 2021 2 614 451 205 212 559 872 1 585 676 130 061 133 630 _ 2 783 128 488 420 730 175 54 538 1 413 561 96 435 Total de l'actif Au 31 décembre 2020 2 577 602 491 467 280 796 1 563 659 99 780 141 900 _ 2 902 103 457 219 626 774 167 419 1 534 210 116 481 5 397 579 BILAN PASSIF CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 En milliers de dirhams PASSIF Au 31 décembre 2021 Capitaux propres part Groupe Capital 3 788 013 1 443 600 Primes 140 999 Réserves consolidées Résultat net part Groupe Autres 1 006 363 1 197 051 _ Intérêts minoritaires 42 631 Provisions pour risques et charges Dettes 242 104 1 324 831 Emprunts et dettes financières Fournisseurs et comptes rattachés 2 233 894 799 Autres dettes et comptes de régularisation Trésorerie - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES Au 31 décembre 2021 Chiffre d'affaires 4 146 387 Autres produits d'exploitation 79 494 Achats consommés -2 008 798 Charges de personnel -274 032 Autres charges d'exploitation -5 570 Impôts et taxes -30 640 Dotations d'exploitation -287 271 Résultat d'exploitation 1 619 570 Charges et produits financiers 79 173 Résultat courant 1 698 743 Charges et produits non courants -17 059 Impôts sur les résultats -463 318 Résultat net des entreprises intégrées 1 218 366 Quote-part dans les résultats des entreprises incluses par mises en équivalence 0 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition -1 883 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 216 483 Résultat minoritaire -19 432 Résultat net part Groupe 1 197 051 Résultat net consolidé par action en dirhams 83 Nombre d'actions 14 436 004 En milliers de dirhams Au 31 décembre 2020 3 701 558 37 846 -1 628 700 -253 284 -21 143 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ 14 436 004 -28 742 -458 246 1 349 289 -133 418 1 215 871 -220 265 -262 346 733 260 0 -16 947 716 313 -7 179 709 134 49 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ Au 31 décembre 2021 Résultat net des sociétés intégrées 1 216 483 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité * Dotations nettes consolidées 208 886 * Reprises subventions d'investissements 0 * Variation des impôts différés -2 484 * Plus ou moins values de cession nettes d'impôt 0 * Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 0 * Autres impacts sans incidence sur la trésorerie 0 Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées 1 422 885 Dividendes reçus de sociétés mises en équivalence 0 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 155 193 Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 578 078 Acquisitions d'immobilisations, nettes d'impôt -271 133 Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt 63 365 Variation immobilisations financières -9 714 Incidence des variations de périmètre -16 539 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -234 020 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -1 443 600 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -17 553 Augmentations de capital en numéraire 0 Émissions d'emprunts 0 Remboursement d'emprunts -1 708 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -1 462 861 Variation de trésorerie -118 803 Trésorerie d'ouverture 1 627 755 Trésorerie de clôture 1 508 952 Incidence des variations des monnaies étrangères Variation de trésorerie -118 803 En milliers de dirhams Au 31 décembre 2020 716 313 614 918 0 26 773 0 0 0 1 358 004 0 -49 850 1 308 153 -102 082 76 1 800 -745 104 -845 310 -1 443 600 -16 170 0 0 -1 929 -1 461 699 -998 856 2 626 611 1 627 755 -998 856 Capital Primes Réserves consolidées Résultat de l'exercice Autres Écart de conversion Titres de l'entreprise consolidée Total autres Situation au 31-12-2019 1 443 600 135 090 2 119 976 1 065 161 Affectation du résultat 2 019 1 065 161 -1 065 161 Distribution par l'Ese consolidante -1 443 600 Résultat consolidé 2020 709 134 Augmentation du capital Autres affectations 2 955 4 108 Situation au 31-12-2020 1 443 600 138 044 1 745 645 709 134 Affectation du résultat 2020 709 134 -709 134 Distribution par l'Ese consolidante -1 443 600 Résultat consolidé 2021 1 197 051 Augmentation du capital Autres affectations 2 955 -4 815,61 Situation au 31.12.2021 1 443 600 140 999 1 006 363 1 197 051 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (part groupe) En milliers de dirhams Total des capitaux propres -1 443 600 -1 443 600 4 763 827 4 036 424 1 197 051 0 709 134 0 0 7 063 0 -1 861 Le rapport financier annuel est publié sur le site de Ciments du Maroc et accessible à partir de ce lien : 3 788 013 https://www.cimentsdumaroc.com/fr/rapports-annuels Les commentaires sur l'activité 2021 ont été publiés dans le communiqué de presse post Conseil d'Administration tenu le 22 mars 2022 publication consultable sur le lien suivant :http://cimentsdumaroc.com/fr/communique-post-conseil-dadministration-du-22-mars-2022

Original Document

Ciments du Maroc SA published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 10:21:16 UTC.

