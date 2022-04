Ciments du Maroc Societe Anonyme : Le CEO du cimentier HeidelbergCement visite le chantier du nouveau centre de broyage de Ciments du Maroc à Nador

Dans le cadre d'une tournée incluant également la cimenterie de Marrakech, les membres dirigeants de HeidelbergCement se sont rendus sur le chantier du nouveau centre de broyage de Nador.

Une visite de chantier a été organisée ce mardi 12 avril en présence des dirigeants de l'actionnaire principal de Ciments du Maroc, à savoir le Groupe allemand HeidelbergCement, l'un des plus grands groupes cimentiers dans le monde.

Cette visite a permis aux membres du Conseil d'Administration du Groupe allemand de prendre connaissance de la progression des travaux de construction sur le chantier et de constater l'état d'avancement du projet.

Le nouveau centre de broyage de Nador, d'une capacité de production de 700.000 tonnes de ciment par an, sera opérationnel dès juillet 2022. Il permettra d'accompagner le développement des régions du Nord et de l'Oriental et de répondre ainsi à la demande croissante en ciment.

« Après une visite à la cimenterie de Marrakech, nous sommes venus à Nador et nous avons constaté avec satisfaction l'état d'avancement de la construction du nouveau centre de broyage. Les travaux progressent au rythme prévu dans le strict respect des mesures de sécurité grâce à nos équipes locales. Cet investissement représente un tournant important pour Ciments du Maroc dans la mesure où il assurera la présence du cimentier sur l'ensemble du territoire marocain » a déclaré Dr. Dominik Von Achten, CEO du Groupe HeidelbergCement.

L'investissement dans le nouveau centre de broyage à Nador ainsi que cette visite viennent témoigner de la confiance placée par l'investisseur allemand envers le Royaume du Maroc.

A propos de Ciments du Maroc

Ciments du Maroc, filiale d'HeidelbergCement, est le 2ème cimentier au Maroc et le premier opérateur dans le béton prêt à l'emploi et les granulats. Le dispositif industriel ciment est constitué de :

- 3 cimenteries intégrées : Aït Baha (Agadir) certifiée du Système de Management Énergétique ISO 50001 v2011, Had Hrara (Safi) et Mzoudia (Marrakech) ;

- 4 centres de broyage (2 à Laâyoune, 1 à Jorf Lasfar et 1 en cours de construction à Nador).

L'activité matériaux dispose quant à elle de :

- 4 carrières de granulats ;

- 26 centrales à béton implantées à travers les principales villes du Royaume.

Depuis toujours, Ciments du Maroc s'engage en faveur de la protection de l'environnement et de la responsabilité sociétale, autant de valeurs qui font du cimentier marocain une entreprise des plus dynamiques en matière de développement durable à l'échelle nationale.