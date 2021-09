Ciments du Maroc Societe Anonyme : Le Digital Sales System (DSS) pour mieux servir nos clients

Dès le 6 Septembre 2021, Ciments du Maroc lance un nouvel outil : le Digital Sales System (DSS).

C'est une solution digitale qui permettra d'être davantage plus proche de nos clients et de répondre à leurs attentes de manière plus efficace et mesurable.

Il s'agit de la mise en place d'un numéro vert accessible à tous nos clients actuels et potentiels ainsi que d'une application associée qui permettra à nos opérateurs de gérer les appels des clients et de les prendre en charge et ce, depuis la réception de l'appel jusqu'à sa clôture avec un suivi des requêtes et une évaluation pour mesurer le degré de satisfaction du client.

L'outil DSS offre plusieurs fonctionnalités aux clients qui pourraient, par exemple, commander, faire une réclamation et suivre son évolution, demander des informations diverses, prendre un rendez-vous et noter le service suite à l'échange avec l'opérateur de Ciments du Maroc.

Cette solution a été conçue de manière à permettre d'évaluer l'efficacité de cet outil en suivant rigoureusement la fréquence d'utilisation par les clients et les performances des opérateurs à travers les indicateurs suivants :

- Nombre d'appels par opérateur, par site, par mois, par créneau horaire…

- Nombre de commandes traitées : saisies, réalisations, rejets et motifs

- Nombre de réclamations renseignées par site, par type, par statut…

- Type d'informations demandées

- Informations détaillées sur les Rendez-vous : nombre, site, personne, mois..« Nous évoluons et nous vivons des changements au même titre que nos concurrents et nos clients. Avec l'outil DSS, nous offrons une nouvelle relation client plus numérique mais tout aussi humaine, à travers une plus grande accessibilité et des échanges plus flexibles. C'est une étape importante et essentielle pour continuer à offrir un excellent service à nos clients et à mieux les servir. » A. Mouaffak, Directeur Logistique.