Cimpress plc se concentre sur la personnalisation de masse de l'impression et des produits connexes, par le biais de laquelle elle livre des volumes de commandes personnalisées de petite taille. Ses segments comprennent Vista, PrintBrothers, The Print Group, National Pen et All Other Businesses. Le segment Vista comprend Vista, la marque mère de plusieurs offres, notamment VistaPrint, VistaCreate, 99designs by Vista, Vista Corporate Solutions et Depositphotos. Le segment PrintBrothers comprend les activités de druck.at, Printdeal et WIRmachenDRUCK. Le segment Print Group comprend les activités Easyflyer, Exaprint, Pixartprinting et Tradeprint. Le segment National Pen comprend les activités mondiales de National Pen, qui fabrique et commercialise des instruments d'écriture personnalisés et des produits promotionnels, des vêtements et des cadeaux. Le segment "All Other Businesses" comprend deux activités regroupées en fonction de leur importance relative. Ses produits sont des supports marketing, des cartes de visite, de la signalétique, des emballages et autres.