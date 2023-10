Cincinnati Financial Corporation figure parmi les principaux groupes d'assurance américains. Les primes acquises par activité se répartissent comme suit : - assurances immobilière et dommages (95,4%) : assurances habitation, automobile, accidents, incendie, etc. ; - assurance vie (4,6%). Par ailleurs, le groupe propose des prestations de courtage en assurance, de financement et de crédit-bail et de gestion d'actifs.