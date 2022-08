Cineline India Limited annonce l'ouverture d'un multiplexe de 4 écrans, MovieMAX Gaziabad, Uttar Pradesh.

Cineline India Limited a annoncé l'ouverture d'un multiplex de 4 écrans au "Pacific Mall", situé à Plot No.1, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Sahibabad, Gaziabad, Uttar Pradesh avec une capacité de 1.311 sièges. Le cinéma est équipé de sièges inclinables pour un confort accru et de projecteurs 2K + 4K qui délivrent des images haute résolution, nettes et lumineuses. En outre, les Audi sont équipés du son Dolby 7.1 et de la technologie 3D.