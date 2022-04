Cineplex : Ellis Jacob de Cineplex reçoit la plus haute distinction de l'industrie de l'exploitation des salles de cinéma

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Ellis Jacob de Cineplex reçoit la plus haute distinction de l'industrie de l'exploitation des salles de cinéma

Le président et chef de la direction de Cineplex a reçu aujourd'hui le prix NATO Marquee Award de 2022 au CinemaCon

TORONTO, ON, le 26 avril 2022 (TSX : CGX) - Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex, a été honoré aujourd'hui par la National Association of Theatre Owners (NATO) qui lui a remis le prix NATO Marquee Award de 2022 lors du congrès CinemaCon de cette année. À la tête du plus grand exploitant de salles de cinéma au Canada, Ellis Jacob est un pionnier de ce secteur qui a façonné la structure culturelle même de la fréquentation des salles de cinéma au Canada. Qu'il s'agisse de faire vivre l'expérience du cinéma des grandes villes aux communautés canadiennes de taille moyenne ou de diversifier et de transformer la principale entreprise de divertissement et de médias du Canada dans un secteur en constante évolution, il a été constamment salué comme étant un leader exceptionnel, un philanthrope et un ardent défenseur de l'exploitation des salles de cinéma.

« Le cinéma continue d'être une forme de divertissement incroyable et une expérience qui ne peut être reproduite à la maison, expérience que nous avons continué à faire évoluer considérablement au fil des ans », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Tout au long de ma carrière, rassembler les gens pour partager la magie du cinéma a été une force motrice pour moi, et travailler avec des personnes qui sont aussi passionnées que moi par le divertissement de nos invités à travers le cinéma a été un véritable privilège. C'est pour moi un très grand honneur de recevoir ce prix, et je tiens à dire que je n'aurais pas pu l'obtenir sans le dévouement de ma famille Cineplex. »

Le président et chef de la direction de la NATO, John Fithian, a déclaré : « Ellis Jacob est tout simplement une personne merveilleuse. En tant que président de la NATO, il a assuré une direction constante et pleine de perspicacité alors que le secteur s'enfonçait dans les profondeurs de la pandémie, et je continue de m'appuyer sur ses conseils avisés. Son dévouement à son entreprise et à ce secteur est sans égal, et s'accompagne d'une gentillesse et d'une courtoisie rares, qui caractérisent sa carrière. »

Rolando Rodriguez, président de la NATO et président et chef de la direction de Marcus Theatres, a déclaré : « Ellis Jacob, tout en dirigeant sa propre entreprise, a consacré d'innombrables heures à guider l'industrie cinématographique à travers sa crise la plus profonde. Il est impossible d'exagérer sa contribution à la NATO et son leadership. En tant que son successeur à la présidence de la NATO durant les pires moments de la pandémie, je sais pertinemment ce que son leadership a signifié pour l'industrie comme pour moi. Il nous a rendus plus forts. »

Les 35 années de leadership d'Ellis Jacob dans l'industrie de l'exploitation des salles de cinéma ont transformé l'expérience cinématographique des Canadiens. En plus d'être président et chef de la direction de Cineplex, Jacob est également membre du conseil d'administration de Cineplex inc., du Baycrest Centre for

Geriatrics de Toronto, de l'Association des cinémas du Canada, d'ASM Global et de Boat Rocker Media. Il a été président de la NATO et siège actuellement à son conseil d'administration. En outre, il est membre du comité exécutif de la Global Cinema Federation (GFC) et directeur fondateur de la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens.

En 2019, Ellis Jacob a reçu le prix Global Cinema Innovation de l'ICTA. Il avait aussi reçu le prix du « chef de la direction le plus innovant » du magazine Canadian Business en 2014, et été reconnu comme étant le « chef de la direction le plus admiré » par Waterstone Capital en 2013. Plus récemment, en 2021, Jacob a été nommé à l'Ordre de l'Ontario - il avait été nommé à l'Ordre du Canada en 2010 - pour ses contributions à l'industrie du divertissement et de l'exploitation des salles de cinéma, ainsi que pour ses activités bénévoles et philanthropiques.

CinemaCon est le congrès officiel de la NATO qui se déroule actuellement à Las Vegas. Jacob a reçu le prix NATO Marquee dans le cadre du programme State of the Industry de CinemaCon, le mardi 26 avril au Colosseum du Caesars Palace. Ce prix lui a été remis par Jeff Goldstein, président de la distribution domestique de Warner Bros. Pictures.

- 30 -

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles

(Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique

(CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutionsde divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire en coentreprise de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

