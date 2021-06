Cineplex : Le deuxième cinéma VIP du Québec ouvre ses portes demain au centre-ville de Montréal, au cinéma Cineplex Forum et VIP

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le deuxième cinéma VIP du Québec ouvre ses portes demain au centre-ville de Montréal, au cinéma Cineplex Forum et VIP

Ce nouveau cinéma VIP comprend cinq salles de luxe et un salon avec permis d'alcool,

et est réservé aux invités de 18 ans et plus

Les protocoles EmplacementSécuritaireMD sont en place pour permettre aux invités

de s'évader en toute tranquillité grâce à la magie du grand écran

TORONTO, ON, le 17 juin 2021 (TSX : CGX) - Les cinéphiles de Montréal pourront bientôt profiter d'une soirée dans un environnement de luxe grâce à l'ouverture du deuxième cinéma VIP de la province, le cinéma Cineplex Forum et VIP présenté par la Banque Scotia, qui aura lieu le vendredi 18 juin 2021. Ces nouvelles salles VIP très attendues seront situées au niveau inférieur du cinéma actuel, et proposeront une expérience cinématographique mémorable avec permis de vente d'alcool pour les cinéphiles de 18 ans et plus.

« Les cinéphiles de la Rive-Sud profitent de l'expérience VIP depuis 9 ans grâce au cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP, et nous sommes ravis de pouvoir maintenant offrir cette même expérience aux résidents de l'île de Montréal. Nous sommes conscients de la demande et continuons à présenter des choix de divertissement nouveaux et raffinés aux cinéphiles du Québec et de tout le Canada », a déclaré Daniel Séguin, vice-président principal, exploitation nationale, Cineplex. « Avec une appréciation renouvelée pour les sorties au cinéma, notre cinéma Cineplex Forum et VIP est l'endroit idéal pour les invités qui souhaitent s'évader dans un cadre unique et luxueux tout en profitant de l'expérience cinématographique qui leur a tant manqué ces derniers mois. »

Exclusifs à Cineplex, les cinémas VIP offrent une expérience cinématographique réservée aux personnes de 18 ans et plus, et permettent aux invités de se faire livrer leur nourriture et leurs boissons directement à leur fauteuil inclinable de luxe. Les invités peuvent commander des articles traditionnels de nos comptoirs alimentaires, y compris notre célèbre maïs éclaté Cineplex, ou choisir parmi les boissons et les plats proposés dans un menu VIP varié comprenant des salades et des mets frais, des hamburgers, des sandwichs roulés, des ailes de poulet, de la poutine, et plus encore, sans oublier de délicieux desserts, et une vaste sélection de cocktails artisanaux, de vins et de bières de qualité. Plus pratique encore, grâce à l'application Cineplex, ils peuvent commander à l'avance des articles de ce menu à partir de leur téléphone. Les cinémas VIP disposent également d'un bar-salon avec permis de vente d'alcool, où les invités pourront prendre le temps de se détendre avant et après leur film.