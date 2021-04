Cineplex : Notification d'un cas confirmé de COVID-19 au cinéma Cineplex Odeon Carrefour Dorion

Pour diffusion immédiate

Notification d'un cas confirmé de COVID-19 au cinéma Cineplex Odeon Carrefour Dorion

TORONTO, ON, 12 avril 2021 - Cineplex a appris qu'un membre de l'équipe du cinéma Cineplex Odeon Carrefour Dorion à Dorion, Québec, a testé positif à la COVID-19. Cette personne a travaillé pour la dernière fois dans ce cinéma le 3 avril, et l'a visité pour la dernière fois le 4 avril 2021. La santé et la sécurité des employés et des invités demeurent la priorité absolue de Cineplex. En plus des protocoles de nettoyage et des protocoles de distanciation physique exhaustifs qui ont été mis en place dans tous les cinémas en réponse à la COVID-19, l'entreprise prend les mesures suivantes :

Elle a effectué un nettoyage en profondeur et une désinfection du cinéma

Elle travaille avec l'autorité locale de santé publique pour enquêter sur les récents quarts de travail et les contacts directs du membre de l'équipe

Elle demande à tous les membres de l'équipe potentiellement exposés de se faire tester, de rester chez eux et de s'isoler

Avec les protocoles exhaustifs de Cineplex en matière de santé et de sécurité, le risque d'exposition de son équipe et du public est faible. Cela dit, l'entreprise continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales de santé publique pour s'assurer qu'elle respecte et excède toutes les exigences nécessaires. Pour les invités souhaitant obtenir plus de renseignements sur les billets et les projections à venir, veuillez communiquer avec l'équipe du service aux invités de Cineplex.

