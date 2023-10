Cineplex Inc. est une société canadienne de médias et de divertissement. La société, par le biais de ses filiales, exploite des entreprises dans les domaines du commerce numérique, des médias cinématographiques, des médias numériques basés sur les lieux et des solutions de divertissement. Elle opère à travers quatre segments : Film Entertainment and Content, Media, Amusement et Loisirs et Location-Based Entertainment. Son segment Film Entertainment and Content comprend tous les revenus directs et auxiliaires provenant de la fréquentation des salles de cinéma, y compris la billetterie, la restauration, les divertissements en salle, la location de salles de cinéma, ainsi que la location et la vente de commerce numérique. Son segment Media est engagé dans les médias cinématographiques et les médias numériques basés sur les lieux. Son segment Amusement et Loisirs est engagé dans l'exploitation et la distribution d'équipements d'amusement, de jeux et de distributeurs automatiques. Son segment Location-Based Entertainment est composé de destinations de divertissement social proposant des jeux, des divertissements et des restaurants. Elle possède environ 170 cinémas et lieux de divertissement basés sur l'emplacement.

Secteur Consommation cyclique