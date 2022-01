Spider-Man" attire les foules et rapporte de l'argent à Cineworld au Royaume-Uni

La société britannique Cineworld a déclaré vendredi que ses ventes au box-office ont repris en décembre pour atteindre près de 90% des niveaux d'avant la pandémie, grâce au succès du film de super-héros Marvel "Spider-Man : No Way Home", ce qui a fait grimper ses actions de 3% dans les premiers échanges.

Le deuxième plus grand exploitant de salles de cinéma au monde a déclaré que son flux de trésorerie était devenu positif au quatrième trimestre après l'amélioration des ventes. Certains retards de films ont nui à l'affluence en novembre et les restrictions mondiales visant à contenir la variante du coronavirus Omicron, qui sont entrées en vigueur plus tard, ont également affecté les spectateurs qui sortaient pour aller au cinéma.

"Spider-Man : No Way Home" est devenu le sixième film le plus rentable de l'histoire du box-office américain https://www.reuters.com/lifestyle/box-office-spider-man-no-way-home-rules-again-the-355-misfires-2022-01-09, récoltant 668 millions de dollars à ce jour et dépassant "Titanic". Le film a été le premier de l'ère pandémique à dépasser le milliard de dollars de ventes https://www.reuters.com/lifestyle/spider-man-no-way-home-becomes-first-pandemic-era-movie-smash-1-billion-2021-12-26 dans le monde.

La mise à jour des ventes est susceptible d'apporter un certain soulagement à Cineworld après avoir été condamné le mois dernier à payer 1,23 milliard de dollars canadiens (985 millions de dollars) de dommages et intérêts à son rival Cineplex pour avoir abandonné un projet de rachat, bien que Cineworld ait fait appel de la décision.

Les exploitants de cinémas ont été frappés par la pandémie, mais la société a connu une reprise régulière depuis avril.

Cineworld, cotée à Londres, qui exploite également les cinémas Regal basés aux États-Unis, a reconnu les défis à venir en raison de la pandémie, mais a déclaré qu'un solide programme de sorties en 2022, y compris "Jurassic World : Dominion" et "Top Gun : Maverick", lui a donné confiance.

