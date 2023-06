Cineverse Corp, anciennement Cinedigm Corp, est une société de technologie de diffusion en continu et de divertissement. La société offre des services diversifiés de streaming spécialisé, de publicité et de distribution de contenu avec des audiences pour le contenu mondial en Amérique du Nord. Elle fournit des films et des séries télévisées, des chaînes de streaming enthousiastes et des services technologiques aux médias, à la vente au détail et aux sociétés de plateforme. Elle possède et exploite sept chaînes over-the-top (OTT) par genre : AsianCrush (panasiatique), Midnight Pulp (horreur/thriller/action), Cinehouse, RetroCrush (anime classique), Cocoro et KMTV (K-Pop), et Cinehouse Selects (cinéma d'art et d'essai). Ces programmes sont disponibles sous forme d'applications de vidéo à la demande (AVOD et/ou SVOD) sur les Smart TV, les appareils mobiles et les téléviseurs connectés ; sur les consoles Xbox One et Xbox Series X/S ; sur le web ; et/ou sous forme de chaînes de télévision linéaires, gratuites et financées par la publicité (FAST) sur LG Channels, Peacock, Plex, Redbox, The Roku Channel, Samsung TV Plus, et d'autres encore.

Secteur Production de spectacles