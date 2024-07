Cineverse Corp. est une société de technologie de streaming et de divertissement. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'équipement cinématographique et le contenu et le divertissement. Le secteur de l'équipement cinématographique comprend les véhicules de financement sans recours et les administrateurs de son équipement de cinéma numérique (les systèmes) installé dans les cinémas d'Amérique du Nord. Il fournit également une assistance payante à plus de 465 écrans de cinéma, ainsi que directement aux exploitants et à d'autres clients tiers sous la forme de services de surveillance, de facturation, de recouvrement et de vérification. Le segment Contenu et divertissement opère dans le domaine de l'agrégation et de la distribution de contenus de divertissement sur les marchés auxiliaires, ainsi que dans le domaine des réseaux numériques OTT (over-the-top) de marque et de curation, qui fournissent des chaînes et des applications de divertissement. Il propose des marques pour la vidéo à la demande par abonnement (SVOD), la vidéo à la demande basée sur la publicité (AVOD) et des chaînes de télévision en continu gratuites et financées par la publicité (FAST).

