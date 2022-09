Analyse-Les déboires de Cineworld mettent en évidence une reprise inégale de la fréquentation des salles de cinéma.

Mais l'industrie est encore loin de retrouver les jours fastes en termes de box-office de 2019, avant que la crise sanitaire ne ferme les cinémas et n'interrompe les productions dans le monde entier, ont déclaré les dirigeants des cinémas et des studios.

Les ventes de billets aux États-Unis et au Canada atteindront probablement 7 milliards de dollars cette année, une amélioration spectaculaire par rapport aux deux dernières années, mais plus d'un tiers de moins qu'en 2019. Les grands studios prévoient d'accélérer la production en 2023, mais il n'est pas certain que le nombre de films projetés dans les salles de cinéma atteigne les niveaux pré-pandémiques.

"Cela a été un voyage dévastateur", a déclaré Rolando Rodriguez, directeur général de Marcus Theatres, basé dans le Wisconsin, décrivant la reprise cahoteuse de l'industrie. "Cet été nous a remis sur les rails, sur une trajectoire positive. Nous allons avoir un peu de mou pendant l'automne, puis nous reviendrons à un quatrième trimestre passionnant."

La décision du deuxième plus grand exploitant de cinémas au monde, Cineworld Group, de se placer sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis mercredi a souligné les défis financiers auxquels sont confrontés les propriétaires de cinémas et la nature fragile de la reprise du box-office après la pandémie.

Certains craignent que la popularité mondiale du streaming n'ait définitivement changé les habitudes de visionnage et que davantage de cinémas ne s'éteignent définitivement. Les cinéphiles n'ont plus besoin de sortir de chez eux pour regarder les nouvelles sorties comme le thriller d'espionnage "L'homme gris" sur Netflix.

D'autres soulignent une rupture dans la filière cinématographique d'Hollywood.

La société londonienne Cineworld, qui possède la chaîne Regal Cinemas aux États-Unis et exploite des cinémas dans neuf autres pays, a déclaré que le manque de nouveaux films à succès éloigne les cinéphiles, comprime sa trésorerie et l'oblige à explorer ses options.

Bien que certains films individuels enregistrent de bonnes performances, les studios ont fortement réduit le nombre de films qu'ils sortent. Le passage à vide se prolongera jusqu'en octobre, lorsque "Black Adam" de Dwayne Johnson et "Halloween Ends" de Jamie Lee Curtis sortiront en salles.

Le public devrait retourner dans les salles pendant les vacances pour deux suites très attendues : "Black Panther : Wakanda Forever" en novembre et "Avatar : La voie de l'eau" en décembre.

Les ventes de billets pour les fêtes devraient suffire à faire grimper le box-office de l'année à 7 ou 7,5 milliards de dollars aux États-Unis et au Canada, a prévu Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

C'est bien loin des 11,4 milliards de dollars de 2019, bien que les analystes prévoient que le box-office prenne progressivement de l'élan pour atteindre 10,5 milliards de dollars l'année prochaine.

Pour l'instant, 71 sorties en salles sont prévues pour 2023, soit une légère augmentation par rapport aux 67 films prévus pour cette année. Le calendrier est susceptible de se remplir, ont déclaré les dirigeants des studios, mais reste loin des 102 titres qu'Hollywood a sortis dans les salles en 2019.

Les petites chaînes de cinéma indépendantes - en particulier celles qui sont coincées dans des centres commerciaux "zombies" avec peu de clients - pourraient manquer de ressources pour survivre à la sécheresse cinématographique de l'automne, ou aux changements apportés par la pandémie, ont déclaré les dirigeants des studios et des cinémas.

"Nous avons toujours affirmé que nos marges sont si minces", a déclaré Ted Mundorff, président de Pacific Theatres Exhibition Corp, qui a déposé le bilan en juin 2021. "Vous perdez 30% de la ligne supérieure, du box-office total, vous allez avoir des points de rupture".

L'ancien directeur général de Disney, Bob Iger, dans ses remarques lors de la conférence CODE à Beverly Hills mercredi, a déclaré que la pandémie avait laissé une "cicatrice permanente" sur l'industrie du cinéma. "Elle ne disparaîtra pas, mais elle ne reviendra pas à ce qu'elle était", a-t-il prédit.