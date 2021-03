CINEWORLD : va commencer à rouvrir ses salles de cinémas américaines en avril

Bonne nouvelle pour Cineworld. Après six mois de fermeture, le groupe britannique va commencer à rouvrir progressivement ses salles de cinémas aux Etats-Unis à partir du 2 avril prochain, alors que les progrès rapides de la campagne de vaccination permettent un allègement des restrictions anti-Covid. Le numéro deux mondial du secteur pourra ainsi profiter de la sortie en salle du blockbuster « Godzilla vs Kong ». Ce processus de réouverture s’accélérera à partir du 16 avril pour bénéficier de la sortie de « Mortal Kombat ».



" C'est un grand moment pour nous - le marché américain représente75 % de notre activité - et il sera bientôt suivi par tous nos marchés ", s'est réjoui Mooky Greidinger, le directeur général de Cineworld.