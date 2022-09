Cineworld déclare que les entrées du 3ème trimestre sont inférieures aux attentes

Cineworld Group a déclaré vendredi que les entrées au troisième trimestre étaient inférieures aux attentes et devraient rester en dessous des niveaux pré-pandémiques au cours des deux prochaines années, après que le deuxième plus grand exploitant de cinéma au monde ait affiché une perte semestrielle plus faible.

Cineworld, qui s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites au début du mois, a enregistré une perte avant impôts de 364,9 millions de dollars pour le semestre clos en juin, contre 576,4 millions de dollars un an plus tôt. (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)