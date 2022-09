Cineworld, en difficulté, annonce des entrées faibles au troisième trimestre et des liquidités en baisse.

L'opérateur britannique de chaînes de cinémas Cineworld Group a déclaré vendredi que les entrées au troisième trimestre étaient inférieures aux attentes et qu'elles resteraient inférieures aux niveaux d'avant la pandémie au cours des deux prochaines années, après que la société a affiché une perte semestrielle moins importante.

Le deuxième plus grand exploitant de salles de cinéma au monde, derrière AMC Entertainment, a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis au début du mois de septembre afin de restructurer sa dette et de redresser ses finances dans un contexte de faible fréquentation des cinémas et de manque de films à succès.

Cineworld disposait de 131 millions de dollars de liquidités à la fin du mois de juin, contre 354 millions de dollars à la fin du mois de décembre.

La société a déclaré une perte avant impôts de 364,9 millions de dollars pour le semestre clos en juin, contre 576,4 millions de dollars un an plus tôt. La dette nette s'élève à 8,81 milliards de dollars, y compris les dettes de location, contre 8,9 milliards de dollars à la fin du mois de décembre.

La sortie de films à gros budget comme "Black Adam", "Black Panther : Wakanda Forever" et "Avatar : La Voie de l'eau" pourrait stimuler les entrées au quatrième trimestre, a déclaré Cineworld. (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)