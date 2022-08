Cineworld envisage de déposer le bilan aux États-Unis

22 août (Reuters) - Cineworld, numéro deux mondial de l'exploitation de salles de cinéma, a déclaré lundi qu'il envisageait plusieurs options, dont un éventuel dépôt de bilan aux États-Unis, en raison de difficultés de trésorerie.

Le titre du groupe, coté à Londres, a chuté de près de 59% depuis vendredi et inscrit un plus bas historique après un article du Wall Street Journal évoquant un risque de faillite aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cineworld a déclaré étudier plusieurs options pour répondre à son besoin de trésorerie et potentiellement restructurer son bilan par le biais d'une opération de désendettement. Cela entraînerait une dilution très importante des actions Cineworld existantes.

Le groupe, fondé par Steve Wiener en 1995, a déclaré être en négociations avec des parties prenantes, notamment des prêteurs et des conseillers juridiques et financiers.

Les cinémas Cineworld et Regal du monde entier sont ouverts, comme à l'accoutumée, a précisé la société. (Reportage Yadarisa Shabong à Bangalore; version française Valentine Baldassari)