Cineworld Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui opère en tant qu'exploitant de salles de cinéma. La société opère à travers deux segments : Le Royaume-Uni et l'Irlande. Son segment britannique comprend l'exploitation d'environ 263 cinémas aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle est également présente en Irlande avec l'exploitation de plus de 40 cinémas.

Secteur Loisirs et détente