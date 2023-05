Cineworld espère sortir de la procédure du Chapitre 11 en juillet

(Alliance News) - Cineworld Group PLC a déclaré jeudi qu'il prévoyait de sortir de la procédure du Chapitre 11 en juillet et que, pendant son processus de restructuration, il continuerait à fonctionner comme d'habitude.

La société a déclaré que sa proposition de restructuration a maintenant le soutien de ses créanciers qui détiennent 99% de ses facilités héritées et 69% de son endettement en cours.

Cela fait suite à l'acceptation par d'autres créanciers des prêts à terme de la société à échéance 2025 et 2026 et de sa facilité de crédit renouvelable à échéance 2023 de modifier et de reformuler les versions de l'accord de soutien à la restructuration et de l'accord d'engagement de soutien déposées à l'origine auprès du tribunal des faillites américain.

En outre, le tribunal des faillites a approuvé les termes de l'accord d'engagement de soutien. Cineworld a indiqué qu'il s'agissait d'une "nouvelle étape positive" vers la mise en œuvre de la restructuration proposée.

La chaîne de cinémas a réaffirmé que, compte tenu de son niveau d'endettement actuel, la restructuration proposée ne prévoit aucun recouvrement pour les détenteurs de ses participations existantes.

Les actions de Cineworld étaient en baisse de 2,7 % à 1,05 pence jeudi matin à Londres.

