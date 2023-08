Cineworld Group plc est un opérateur de cinéma basé au Royaume-Uni. La société opère au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, en Israël et aux États-Unis. La société opère à travers trois segments : les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Irlande et le reste du monde. Le segment américain comprend les trois marques de chaînes de cinéma Regal, United Artists et Edwards Theatres. Le segment UK&I comprend deux chaînes de cinémas, Cineworld et Picturehouse, qui opèrent sur le même territoire avec le même environnement réglementaire externe et qui, en fin de compte, fournissent les mêmes services et produits. Le segment ROW comprend les marques de chaînes de cinéma, Cinema City dans les territoires d'Europe centrale et orientale, et Yes Planet et Rav-Chen en Israël. Le segment ROW comprend la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque, la Bulgarie, la Slovaquie et Israël. La société est présente dans 10 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, avec 747 sites et 9 139 écrans.

Secteur Loisirs et détente