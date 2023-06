(Alliance News) - Les titres suivants sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

De La Rue PLC, en hausse de 9,6% à 40,00 pence, fourchette de 12 mois 36,05-43,00 pence. Le fabricant de produits de sécurité déclare qu'il voit des "signes encourageants de reprise" après une baisse significative de la demande de monnaie imprimée au cours des 18 derniers mois. La société a enregistré une perte avant impôts de 29,6 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 25 mars, contre un bénéfice de 24,2 millions de livres sterling l'année précédente. Cette situation reflète en grande partie la baisse des recettes de la division "Monnaie", un assortiment de produits défavorable et une augmentation des dépenses d'exploitation, explique M. De La Rue. En avril, De La Rue a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice 2024 se situe dans la partie inférieure de la fourchette des 20 millions de livres sterling. Jeudi, elle a déclaré que les transactions des deux premiers mois de l'année ont été conformes à ces prévisions et que la fourchette basse de 20 millions de livres sterling reste donc son attente pour l'année entière. Pour l'exercice 2023, le bénéfice d'exploitation ajusté s'élève à 27,8 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 36,4 millions de livres sterling de l'année précédente.

Ondo InsurTech PLC, en hausse de 8,1% à 20,00 pence, fourchette de 12 mois 5,00-25,80 pence. La société annonce un nouveau projet pilote de validation de concept avec Firemark Collective, la branche d'innovation et d'aventure du plus grand assureur général d'Australie et de Nouvelle-Zélande, IAG. Firemark Collective a choisi LeakBot comme solution pour aider à prévenir les réclamations pour dégâts des eaux. Dans le cadre de cet accord entièrement financé, une version extérieure "tous temps" du produit LeakBot sera testée et développée au cours des 12 prochains mois. Toute la propriété intellectuelle créée dans le cadre du développement sera détenue par Ondo. Craig Foster, directeur général, déclare : "L'Australie ne faisait pas partie de notre feuille de route, mais lorsque l'une des plus grandes compagnies d'assurance de la région nous a contactés pour nous proposer un partenariat exclusif, il était tout à fait logique pour nous de lancer ce projet. Au-delà de l'Australie, nous voyons également l'applicabilité de cette version du produit dans d'autres régions au climat chaud, comme le sud de l'Europe, où les robinets d'arrêt se trouvent également à l'extérieur". Ondo fournit une technologie de prévention des sinistres aux assureurs habitation.

PPHE Hotel Group Ltd, en hausse de 5,5% à 1 113,00 pence, fourchette de 12 mois 1 005,00-1 530,00 pence. L'opérateur d'hôtels et de centres de villégiature déclare que les conditions commerciales favorables observées au premier trimestre de l'année se sont maintenues au cours du deuxième et du troisième trimestre sur l'ensemble de ses principaux marchés. En conséquence, PPHE s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires intermédiaire soit supérieur à 177 millions de livres sterling, au-dessus des niveaux pré-Covid de 155 millions de livres sterling au premier semestre 2019. Le revenu par chambre disponible devrait être d'environ 109 GBP, en hausse par rapport aux 93 GBP pré-Covid. PPHE affirme que la dynamique des réservations à venir reste "encourageante" alors qu'elle entame sa période commerciale la plus forte. PPHE prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 400 millions de livres sterling en 2023 et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 120 millions de livres sterling. Ce chiffre est supérieur au consensus des analystes qui prévoient un chiffre d'affaires compris entre 352 millions et 370 millions de livres sterling, et un Ebitda compris entre 106,3 millions et 111 millions de livres sterling.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Cineworld Group PLC, baisse de 14% à 0,43 pence, fourchette de 12 mois 0,32-24,45 pence. La chaîne de cinémas déclare qu'un tribunal des faillites américain a confirmé son troisième plan de réorganisation conjoint amendé au titre du chapitre 11. Cela ouvre la voie à la mise en œuvre des opérations de restructuration de la société et à sa sortie des procédures du chapitre 11 en juillet. Le plan prévoit la libération d'environ 4,53 milliards de dollars de dettes financées par la société, l'exécution d'une offre de droits entièrement garantie pour lever un produit brut de 800 millions de dollars, et l'apport de 1,46 milliard de dollars de nouveau financement par la dette. Il est prévu que Cineworld entre dans l'administration peu de temps avant de sortir de la procédure du chapitre 11. Les détenteurs d'actions existantes de Cineworld ne bénéficieront d'aucun recouvrement.

