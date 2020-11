Déconfinement et nouvelles liquidités : CINEWORLD décolle à la Bourse de Londres

Cineworld s’envole de 23,35% à 56,39 pence sur la place de Londres. L’exploitant de salles de cinémas profite de plusieurs bonnes nouvelles, laissant entrevoir une lumière au bout du tunnel. Tout d’abord, le gouvernement britannique a confirmé ce week-end que le confinement ne sera pas prolongé au-delà du 2 décembre. Ensuite, le gouvernement a bon espoir de pouvoir débuter les premières vaccinations contre le Covid-19 dès le mois prochain. Enfin, Cineworld est parvenu à sécuriser 750 millions de dollars de liquidités supplémentaires pour l’aider à traverser la crise sanitaire.



Si Cineworld rebondit fortement aujourd'hui, il accuse toujours une chute de 74% depuis le début de l'année sur la place de Londres. Le mois d'octobre a été particulièrement difficile puisque le groupe britannique avait annoncé qu'il allait fermer temporairement l'ensemble de ses salles aux Etats-Unis (536) et au Royaume-Uni (127). Il s'agit de ses deux principaux marchés.



Le salut de Cineworld passera aussi par le retour de sorties majeures sur grand écran. En raison du manque de visibilité, les studios américain ont repoussé la sortie de films très attendus, à l'image du dernier James Bond (‘No Time To Die') ou ‘Black Widow'. Des films forts seront nécessaires pour faire revenir les cinéphiles dans les salles obscures en dépit de l'épidémie de Coronavirus.



Lors du premier semestre 2020, Cineworld a accusé une perte après impôt de 1,58 milliard de dollars et une chute de 67% de son chiffre d'affaires à 712,4 millions de dollars. Au total, le groupe exploite 780 cinémas répartis dans 10 pays.