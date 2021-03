La valeur du jour en Europe CINEWORLD : les salles obscures pourront bientôt rallumer la lumière

Bonne nouvelle pour Cineworld. Après six mois de fermeture, le groupe va commencer à rouvrir progressivement ses salles de cinémas aux Etats-Unis à partir du 2 avril, alors que les progrès rapides de la campagne de vaccination permettent un allègement des restrictions anti-Covid. Le n°2 mondial du secteur pourra ainsi profiter de la sortie en salle du blockbuster « Godzilla vs Kong ». Ce processus de réouverture s’accélérera à partir du 16 avril pour bénéficier de la sortie de « Mortal Kombat ». Après avoir bondi de 4,5 % en début de séance, le titre recule désormais de 5,48 % à 105,20 pence.



"C'est un grand moment pour nous - le marché américain représente 75 % de notre activité - et il sera bientôt suivi par tous nos marchés ", s'est réjoui Mooky Greidinger, le directeur général de Cineworld. Malgré les limitations des capacités d'accueil qui seront mises en place, le dirigeant pense que le groupe pourra être profitable.



Par ailleurs, Cineworld a signé un accord exclusif et pluriannuel avec Warner Bros Pictures lui permettant de passer les films du studio dans ses cinémas plusieurs semaines avant leur sortie sur les services de streaming à la demande de Warner.



" Cet accord témoigne du soutien du studio envers le secteur des salles de cinéma et nous le considérons comme une étape importante dans notre relation centenaire avec Warner Bros ", a déclaré Mooky Greidinger.



La réouverture des salles de cinémas au Royaume-Uni est prévue pour le mois de mai, conformément au plan de sortie de confinement du gouvernement britannique.



L'an dernier, Cineworld n'était pas passé loin de la faillite. En novembre, le groupe avait toutefois pu sécuriser 750 millions de dollars de liquidités supplémentaires pour l'aider à traverser la crise sanitaire.



En première approche, Jefferies a réitéré sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 110 pence sur le titre Cineworld, saluant les premières étapes d'un processus de normalisation de l'activité.