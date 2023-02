Les actions de Cineworld plongent alors que l'entreprise s'attend à sortir de la faillite

(Alliance News) - Cineworld Group PLC a déclaré vendredi avoir reçu des propositions non contraignantes de la part d'un certain nombre de contreparties pour une partie ou la totalité de ses activités, mais l'entreprise criblée de dettes s'attend à ce que tout accord avec ses créanciers fasse disparaître ses actionnaires.

Les actions ont baissé de 25% à 2,99 pence chacune vendredi matin à Londres. L'action a perdu 92 % au cours des 12 derniers mois.

"Aucune de ces propositions n'implique une offre en numéraire pour l'ensemble de l'entreprise", a confirmé la chaîne de cinémas assiégée.

À l'heure actuelle, Cineworld a déclaré qu'aucune des propositions reçues à ce jour n'offrirait "une quelconque récupération" aux détenteurs de ses participations.

On pense que tout accord de sauvetage de l'entreprise impliquera de céder le contrôle aux sociétés et aux personnes auxquelles Cineworld doit de l'argent. Et il est peu probable que les actionnaires récupèrent quoi que ce soit.

La deuxième plus grande chaîne de cinémas au monde prévoit maintenant de sortir des procédures du chapitre 11 au cours du premier semestre de l'année. Les opérations commerciales se poursuivent comme d'habitude, a déclaré la société.

En septembre 2022, Cineworld a confirmé qu'elle entamait une procédure de dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites américain au Texas, alors qu'elle était aux prises avec des problèmes de liquidités.

Elle avait d'abord annoncé qu'elle envisageait de déposer une demande en vertu du chapitre 11 le 22 août, et que tout désendettement entraînerait probablement une "dilution très importante" de ses actions.

Depuis, des rapports indiquent que Cineworld est en discussion avec Vue International, basé à Londres, et Cineplex, basé à Toronto. Avant la pandémie de Covid-19, Cineworld avait accepté d'acheter Cineplex, mais s'était ensuite rétracté et avait été condamné à verser des dommages et intérêts à Cineplex par un tribunal canadien.

