Les actions sont en hausse, mais le sentiment reste prudent

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse lundi, récupérant une partie des pertes de vendredi après de nouvelles inquiétudes dans le secteur bancaire.

IG indique que les contrats à terme indiquent que le FTSE 100 devrait ouvrir en hausse de 53,3 points, soit 0,7 %, à 7 458,75 lundi. L'indice des grandes capitalisations a clôturé en baisse de 94,15 points, soit 1,3 %, à 7 405,45 vendredi, mais a augmenté de 1,0 % sur l'ensemble de la semaine. Il a toutefois baissé de 2,0 % en 2023 jusqu'à présent.

"Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle semaine ainsi que vers la fin du mois et du trimestre, ce qui était à un moment donné censé être un début positif pour 2023, pourrait bien s'avérer être tout sauf cela, avec tout l'optimisme de janvier et février, remplacé par des inquiétudes sur la stabilité financière et économique", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

Les valeurs bancaires ont clôturé la semaine dernière en forte baisse, la Deutsche Bank ayant subi le plus gros des pertes, avec une chute de 8,5 % vendredi, alors que le prix de ses contrats d'échange sur défaut de crédit a grimpé en flèche. L'action est en baisse de 22 % jusqu'à présent en 2023.

"Jusqu'à présent, les régulateurs et les parlementaires ont travaillé ensemble pour garder la crise sous contrôle, et ils ont utilisé toute l'aide possible pour y parvenir. Cet élément particulier maintient l'espoir que, quel que soit le problème avec Deutsche Bank, les parlementaires vont s'y attaquer, car il y a tout simplement trop à perdre si les choses sont laissées à elles-mêmes", a déclaré Naeem Aslam, de Zaye Capital Markets.

Le dollar était en panorama face aux principales devises dans les premiers échanges.

La livre sterling était cotée à 1,2235 USD lundi, en légère hausse par rapport à 1,2222 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,0768 USD, en hausse par rapport à 1,0753 USD. Face au yen, le dollar était coté à 130,83 yens, en hausse par rapport à 130,69 yens.

Dans l'actualité des entreprises britanniques, la société de gestion américaine Elliott Management envisage de reprendre les activités de la chaîne de cinémas Cineworld Group PLC en dehors du Royaume-Uni et des États-Unis, a rapporté Sky News samedi.

Citant des "initiés", Sky News affirme qu'Elliott a déposé une offre pour les activités de la société basée à Brentford, à Londres, en Europe de l'Est et en Israël.

Elliott avait envisagé une offre pour l'ensemble de Cineworld, mais sa proposition la plus récente exclut ses activités au Royaume-Uni et aux États-Unis, selon Sky News.

À New York, les actions ont terminé en hausse vendredi, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,4 %, l'indice S&P 500 de 0,6 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,3 %.

Les États-Unis entreront probablement en récession cette année et seront confrontés à une forte inflation jusqu'en 2024, ont prédit une majorité d'économistes dans leur réponse à une enquête semestrielle. Plus des deux tiers des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de la National Association for Business Economics Policy Survey estiment également que l'inflation restera supérieure à 4 % à la fin de l'année.

En Asie, lundi, les marchés boursiers ont été contrastés. L'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 0,5 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,7 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,1 %.

L'or était coté à 1 972,50 USD l'once tôt lundi à Londres, en baisse par rapport aux 1 984,10 USD de la fin de journée de vendredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 75,12 USD le baril, en hausse par rapport à 74,07 USD.

Le calendrier économique de lundi comprend l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne à 0900 BST. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, s'exprimera à 1800 BST.

Le calendrier des entreprises comprend une déclaration de l'opérateur de navires de croisière Carnival et les résultats annuels du mineur de charbon Thungela Resources et de la chaîne de restaurants Tortilla Mexican Grill.

