Marketmind : Le yuan, l'euro et la livre se dirigent vers le fond du trou

Les banques centrales mondiales se dispersent à nouveau, propulsant un dollar américain résurgent à son plus haut niveau en près de deux ans par rapport au yuan chinois et repassant par la parité avec l'euro.

Alors que la Réserve fédérale a la tâche peu enviable d'essayer de dégriser les marchés estivaux enivrants lors de sa conférence annuelle de Jackson Hole cette semaine, la banque centrale chinoise a pris la direction opposée lundi en réduisant les taux d'intérêt clés.

Les décideurs européens sont pris en tenaille avec des prix de l'énergie aveuglants qui stimulent à la fois l'inflation et l'anxiété liée aux taux d'intérêt, mais aussi l'aggravation des craintes de récession hivernale.

Ces inquiétudes ont été soulignées par les nouvelles du week-end selon lesquelles le géant public russe de l'énergie, Gazprom, prévoit d'interrompre les livraisons de gaz naturel à l'Europe pendant trois jours plus tard ce mois-ci, tandis que le chef de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré que la Banque centrale européenne devait continuer à augmenter les taux même si une récession en Allemagne est de plus en plus probable.

Même si les prix du pétrole brut ont légèrement baissé lundi, les prix de référence du gaz naturel européen ont encore bondi de 10 % et sont maintenant près de 600 % plus élevés qu'il y a un an.

Avec les lectures du climat des affaires du mois d'août et les minutes de la dernière réunion de la BCE attendues plus tard dans la semaine, l'euro est revenu à la parité avec le dollar pour la première fois depuis plus d'un mois et la livre sterling a également dérapé.

Les rendements du Trésor américain à dix ans ont brièvement dépassé les 3 % plus tôt pour la première fois depuis juillet, mais partout, les rendements obligataires ont rapidement rechuté alors que les marchés boursiers souffraient à nouveau. Les indices européens ont chuté de près de 2 %, les futures de Wall St ont baissé de plus de 1 % et l'indice de volatilité VIX a atteint son plus haut niveau en trois semaines.

Alors que les marchés sont encore divisés sur l'ampleur de la hausse de la Fed du mois prochain, entre 50 points de base et 75 points de base, ils s'attendent à ce que le chef de la Fed, Jerome Powell, mette en garde les marchés financiers contre la présomption d'un arrêt ou d'un renversement précoce de la campagne de resserrement et propose potentiellement plus de détails sur la réduction du bilan de la Fed.

Mais avec le tableau de l'inflation qui s'assombrit en Europe, les marchés à terme et les marchés de swaps commencent à prévoir des hausses de taux plus agressives de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

Dans le monde des affaires, le britannique Cineworld a déclaré qu'il envisageait un éventuel dépôt de bilan aux États-Unis, car le deuxième plus grand opérateur de chaînes de cinéma au monde se bat avec des liquidités à court terme.

