Cingulate Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques qui utilisent la technologie de la plateforme d'administration de médicaments à libération programmée de précision (PTR) pour créer des schémas de dosage et des profils de libération de médicaments qui améliorent la vie des patients souffrant d'une multitude de conditions couramment diagnostiquées. Elle se concentre sur le traitement du trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH). La société est en train de développer deux produits candidats principaux, à savoir le CTx-1301 (dexméthylphénidate) et le CTx-1302 (dextroamphétamine). Ses produits candidats CTx-1301 et CTx-1302 contiennent tous deux trois libérations de l'ingrédient pharmaceutique actif combinées en une seule petite forme posologique de comprimé. Le CTx-1301 et le CTx-1302 sont en cours de développement pour le traitement du TDAH, dans les trois principaux segments de patients : les enfants (6-12 ans), les adolescents (13-17 ans) et les adultes (18+ ans).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale