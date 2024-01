Cingulate Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques qui utilisent sa plateforme technologique de libération de médicaments au moment précis (PTR) pour créer des calendriers de dosage et des profils de libération de médicaments qui améliorent la vie des patients souffrant d'une multitude d'affections couramment diagnostiquées. Elle se concentre sur le traitement du trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH). La société développe deux produits candidats principaux, CTx-1301 (dexméthylphénidate) et CTx-1302 (dextroamphétamine). Les produits candidats CTx-1301 et CTx-1302 contiennent tous deux trois libérations d'un ingrédient pharmaceutique actif combinées dans un petit comprimé. Le CTx-1301 et le CTx-1302 de la société sont en cours de développement pour le traitement du TDAH dans les trois principaux segments de patients : les enfants (6-12 ans), les adolescents (13-17 ans) et les adultes (18 ans et plus).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale