Appel de candidatures pour le concours des Meilleures toilettes du Canada édition 2023.

Le public peut présenter ses salles de toilettes préférées jusqu’au 12 mai

Cintas Canada, Ltée invite le public de l’ensemble de la nation à l’aider à identifier des toilettes exceptionnelles en vue du concours 2023 des Meilleures toilettes du Canada. Votre entreprise a-t-elle fait un investissement dans ses locaux en mettant en place des aménagements innovants? Vous est-il arrivé de visiter des toilettes d’entreprise qui vous ont époustouflé? Dans ce cas, à vous de proposer maintenant des toilettes qui se démarquent au concours bestrestroom.com/cafrench. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 12 mai 2023.

Le concours des Meilleures toilettes du Canada distingue des entreprises qui ont investi dans la construction et l’entretien de salles de toilettes exceptionnelles. Les candidats au concours seront jugés selon cinq critères : propreté, attrait visuel, innovation, fonctionnalité et éléments de design uniques. Cintas Canada sélectionnera cinq finalistes et demandera au public de voter pour le grand gagnant entre le 5 juin et le 7 juillet 2023. Le gagnant recevra des services aux établissements de Cintas pour une valeur de 2 500 $ pour l’aider à entretenir ses toilettes primées.

« Pour de nombreux clients, l’hygiène des toilettes est le reflet des normes de qualité générales d’une entreprise », a déclaré Candice Raynsford, directrice du marketing de Cintas Canada. « Les toilettes jouissant d’une bonne réputation peuvent rapporter gros. Ce concours donne aux entreprises, grandes et petites, l'occasion de se faire connaître au niveau national et récompense les finalistes en leur rendant un ultime hommage pour avoir investi dans des toilettes propres et mémorables. »

Le gagnant de l’année dernière, Majesty and Friends, un magasin populaire d’Edmonton, en Alberta, a été couronné en recevant le grand prix pour son design axé sur la crème glacée. « Nous avons conçu nos toilettes en fonction de ce concours, alors gagner le grand prix a été très gratifiant », a ainsi déclaré Julie Morrison, propriétaire de Majesty and Friends. « Nous désirons que nos clients se sentent valorisés donc si cela signifie payer un peu plus pour du papier toilette rose, nous le ferons. »

Pour en savoir plus sur le concours des Meilleures toilettes du Canada ou pour recevoir un exemplaire du règlement, communiquez avec Christina Alvarez par téléphone au 708-908-0898 ou par courriel à l’adresse calvarez@mulberrymc.com.

À propos de Cintas Canada, Ltée

Cintas Canada Ltée, dont le siège est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant des produits et services qui aident à maintenir la propreté, la sécurité et l’apparence exemplaires de leur établissement et de leur personnel. Avec des produits et services incluant des uniformes, des tapis, des fournitures de toilettes et des produits et formations de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. La société a également créé le programme Propreté totaleMC, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée de fournitures essentielles de nettoyage, un service de lavage hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d’assainissement. Cintas est une société ouverte cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et fait partie de l’indice boursier Standard & Poor's 500.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230313005531/fr/