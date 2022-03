Cintas Canada invite le public à proposer des toilettes pour le concours 2022 des Meilleures toilettes du Canada.

Le public peut présenter ses salles de toilettes préférées jusqu’au 13 mai

Cintas Canada Ltée invite le public à l’aider à identifier des toilettes Instagrammables pour le concours 2022 des Meilleures toilettes du Canada! Êtes-vous propriétaire d’une entreprise qui offre des installations géniales? Vous est-il arrivé de visiter des toilettes d'entreprise qui vous ont fait une impression positive et durable? Dans ce cas, à vous de proposer maintenant des toilettes méritoires au concours bestrestroom.com/cafrench. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 13 mai 2022.

Le concours des Meilleures toilettes du Canada distingue des entreprises qui ont investi dans la construction et l’entretien de salles de toilettes exceptionnelles. Les candidats de cette année seront jugés en fonction de cinq critères : propreté, attrait visuel, innovation, fonctionnalité et éléments de design uniques. Cintas Canada sélectionnera cinq finalistes et demandera au public de voter pour le grand gagnant entre le 6 juin et le 8 juillet 2022. Le gagnant recevra des services aux établissements de Cintas pour une valeur de 2 500 $ pour l’aider à entretenir ses toilettes primées.

« L'impression que font les toilettes à un client peut influer sur sa perception de la propreté de l'établissement dans son ensemble, ce qui peut avoir un impact sur son expérience globale et sur sa fidélisation potentielle », a déclaré Candice Raynsford, directrice du marketing de Cintas Canada. « Les finalistes de ce concours méritent la plus grande déférence pour avoir investi dans la mise à disposition de toilettes propres et mémorables. En participant au concours, les entreprises, grandes comme petites, peuvent y gagner une exposition nationale inestimable. »

Le gagnant de l'année dernière, le Borden Park d'Edmonton, en Alberta, s’est vu décerner le grand prix pour ses toilettes en pavillon sur un seul niveau entourées de verre hautement réfléchissant. « Ce fut un privilège pour nous que d'être reconnus par Cintas Canada pour avoir des toilettes accueillantes et propres à offrir au public », a déclaré Nicole Fraser, superviseuse générale de la planification et de la surveillance des opérations d'infrastructure de la ville d'Edmonton. « La pandémie a montré l'importance de l'accessibilité des toilettes dans les parcs et les espaces ouverts afin que tous les résidents et les visiteurs d'Edmonton puissent continuer à y avoir accès. »

Pour en savoir plus sur le concours des Meilleures toilettes du Canada ou pour recevoir un exemplaire du règlement, communiquez avec Brianna Fitzpatrick par téléphone au 847-340-5711 ou par courriel à l’adresse bfitzpatrick@mulberrymc.com.

À propos de Cintas Canada Ltée

Cintas Canada Ltée, dont le siège est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant des produits et services qui aident à maintenir la propreté, la sécurité et l’apparence exemplaires de leur établissement et de leur personnel. Avec des produits et services incluant des uniformes, des tapis, des fournitures de toilettes et des produits et formations de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. La société a créé le programme Propreté totaleMC, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée de fournitures essentielles de nettoyage, un service de lavage hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d’assainissement. Cintas est une société ouverte cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et fait partie de l’indice boursier Standard & Poor's 500.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220318005363/fr/