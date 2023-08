Un restaurant de Colombie-Britannique remporte 2 500 $ de produits et services pour les établissements de la part de Cintas

Le Canada a désigné ses nouvelles toilettes préférées. Cintas Canada, Ltée est ravie d'annoncer que Hard Bean Brunch Co. de Port Moody, en Colombie-Britannique, est le gagnant du concours 2023 des Meilleures toilettes au Canada. Hard Bean Brunch Co. recevra des produits et services pour les établissements de Cintas d’une valeur de 2 500 $ pour l’aider à entretenir ses toilettes primées.

Entré à présent dans sa 14e année d’existence, le concours national de Cintas met en valeur des entreprises qui ont investi dans la construction et l’entretien de salles de toilettes exceptionnelles accessibles au public.

« Gagner le titre de Meilleures toilettes au Canada est vraiment un honneur », a déclaré Heather Rhodes, PDG, Hard Bean Brunch Co. « Nous sommes fiers de nos toilettes et sommes ravis de constater que le public les apprécie tout autant. Nous sommes reconnaissants à Cintas, à la communauté de Port Moody et à nos clients pour leur soutien indéfectible. »

Les toilettes de Hard Bean Brunch Co. sont composées de cabines entièrement fermées avec encadrement jaune vif et portes jaunes assorties. Les murs sont bleu marine avec des carreaux très chics, noirs ou blancs, posés sous un amusant décor de papier peint à motifs feuilles de palmier. Chaque cabine est équipée d'un évier et d'un miroir rétroéclairé par DEL.

« Des milliers de votes pour les cinq finalistes de cette année ont afflué de partout au pays, reflétant l'appréciation du public pour des installations sanitaires propres et mémorables », a confié Candice Raynsford, directrice du marketing, Cintas Canada. « Forts du soutien du public, nous sommes ravis de décerner à Hard Bean Brunch Co. le titre de Meilleures toilettes au Canada. »

Hard Bean Brunch Co. avait fait la promotion du concours sur ses médias sociaux. Il avait également posé des autocollants de miroir fournis par Cintas qui comportaient un code QR pour voter.

Les candidats de cette année ont été jugés en fonction de cinq critères : propreté, attrait visuel, innovation, fonctionnalité et éléments de conception originaux. Le vote en ligne a été ouvert au public du 5 juin au 7 juillet. Les autres finalistes (par ordre alphabétique) sont :

The Big Apple (Colborne, Ontario)

Toilettes de The Gathering Place (Vancouver, Colombie-Britannique)

Toilettes du Forest Pavilion (Winnipeg, Manitoba)

Yesterday’s Auto Gallery (Edmonton, Alberta)

Pour en savoir plus sur le concours des Meilleures toilettes au Canada ou pour recevoir un exemplaire du règlement, communiquez avec Christina Alvarez par courriel à l’adresse calvarez@mulberrymc.com ou par téléphone au 708 908-0898.

À propos de Cintas Canada Ltée

Cintas Canada Ltée, dont le siège est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant des produits et services qui aident à maintenir la propreté, la sécurité et l’apparence exemplaires de leur établissement et de leur personnel. Avec des produits et services incluant des uniformes, des tapis, des fournitures de toilettes et des produits et formations de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. Cintas est une société ouverte cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et fait partie de l’indice boursier Standard & Poor’s 500.

