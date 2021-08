Cintas : Christy Nageleisen a été promue au poste de vice-présidente de l'ESG et de responsable conformité chez Cintas Corporation.

Cintas confie un nouveau poste à sa directrice juridique adjointe chargée des litiges, axé sur la supervision des questions de l'environnement, du social et de la gouvernance.

Cintas Corporation a promu Christy Nageleisen au poste nouvellement créé de vice-présidente de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG) et de responsable conformité.

Christy Nageleisen, Cintas Corporation Vice President of Environment, Social and Governance (ESG) and Chief Compliance Officer (Courtesy of Cintas Corporation)

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Me Nageleisen supervisera les efforts intégrés de l'entreprise en matière d'ESG, notamment le développement d'une nouvelle stratégie à l'échelle de l'entreprise ainsi que le suivi, le reporting et la conformité de la stragégie ESG. Me Nageleisen dirigera et gérera également les efforts de conformité en matière de produits et services de l'entreprise, de programmes d'assurance contre les risques et d'autres efforts de conformité au niveau de l'entreprise, fédéral, des états et local. Elle continuera de dépendre directement du directeur juridique de Cintas, D. Brock Denton.

« Tout au long de sa carrière chez Cintas, Christy a démontré des compétences exceptionnelles pour gérer les dossiers de litige et assurer la conformité, et son rôle a été essentiel pour que notre entreprise parvienne à l'excellence dans ces domaines », a déclaré le président et CEO, Todd Schneider. « Les fondements de Cintas ont toujours inclus des pratiques commerciales durables, et nous avons continué à mettre en œuvre des programmes qui minimisent notre impact environnemental. À mesure que nous avancerons avec une stratégie ESG plus globale, des objectifs et des améliorations dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance, Christy restera au cœur de nos efforts de mise en œuvre de programmes et de processus afin d'atteindre ces objectifs ».

« L'ESG est un domaine qui évolue rapidement et qui suscite une attention croissante de la part de nombreuses parties prenantes différentes, c'est pourquoi je suis fière d'être en charge de la direction des activités de Cintas dans ce domaine », a déclaré Me Nageleisen. « Nous avons mis en place de nombreuses initiatives qui ont donné leur pleine mesure au fil des années dans ces trois domaines essentiels. Nos efforts continus en matière de durabilité et de réduction des ressources, de diversité et d'inclusion, de santé et de sécurité, ainsi que de respect de la législation et de réglementation, constituent de formidables fondements pour notre avenir. Alors que nous nous efforçons de consolider notre réputation en matière de programmes de classe mondiale dans ces domaines, nous allons revoir de manière ambitieuse l'ensemble de nos activités afin d'établir une nouvelle stratégie indispensable à notre avenir ».

Me Nageleisen est avocate au sein du service juridique de Cintas depuis janvier 2012, date à laquelle elle a rejoint l'entreprise comme avocate principale en matière de travail et d'emploi. Elle a été promue en juin 2015 au poste d'avocate générale adjointe pour les questions de litige, et a dirigé depuis lors les activités de l'entreprise liées à l'atténuation et à l'élimination des risques ; elle a dirigé une équipe de juristes chargée de gérer le portefeuille des dossiers de litige de Cintas en matière de produits, d'accidents et de litiges commerciaux complexes. À ce poste, elle a également soutenu l'équipe de gestion des parcs de l'entreprise pour les questions liées à la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) du ministère des Transports des États-Unis, l'équipe de santé et de sécurité de l'entreprise pour les questions liées à l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) et à d'autres questions, à la sécurité, la conformité de la chaîne logistique mondiale pour les questions liées à la FDA et à d'autres réglementations, ainsi qu'à la sécurité et la conformité des technologies de l'information pour les questions liées à la cyber-sécurité.

Me Nageleisen a rejoint Cintas après avoir exercé ses fonctions au sein du cabinet Keating Muething and Klekamp PLL à Cincinnati, où elle est entrée en tant que collaboratrice en mars 2004 avant de passer associée en octobre 2010. Ses domaines de prédilection sont les litiges relatifs aux transactions commerciales complexes, aux contrats, aux transactions financières, aux biens immobiliers et à la construction. Sa réussite chez KMK lui a valu plusieurs récompenses, notamment celle de Super Lawyers's Rising Star parmi les avocats spécialisés dans les litiges commerciaux de l'Ohio (2007-11) et celle de Top 40 Under 40 in Ohio par The National Trial Lawyers en 2012.

Après avoir obtenu un doctorat en droit en 2003 à la faculté de droit de l'université de Cincinnati, Me Nageleisen a commencé sa carrière juridique au sein d'un cabinet spécialisé dans les litiges à Cincinnati, dans l'Ohio. En 2000, Me Nageleisen a obtenu une licence d'anglais au Thomas More College. Elle a également été capitaine de l'équipe féminine de football.

Me Nageleisen est autorisée à exercer le droit dans les états de l'Ohio et du Kentucky.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tout type et de toute taille à obtenir Ready™ afin qu'elles puissent ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant d'avoir des installations destinées aux clients et aux employés dans des conditions de parfaite hygiène, sûres et bien entretenues. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des fournitures de consommables sanitaires, des produits de premiers soins et de sécurité, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de sprinklers et des services de téléassistance, Cintas aide ses clients à obtenir Ready for the Workday®. L'entreprise est également à l'origine du Total Clean Program™, un service unique en son genre qui comprend la livraison programmée de produits de nettoyage essentiels, un nettoyage hygiénique et des produits et services de désinfection. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une entreprise publique classée au Fortune 500 et cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

