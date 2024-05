Véritable success story à l'américaine, Cintas est spécialisé dans la location d’uniformes pour les entreprises. En apparence peu fringante pour des investisseurs affamés d’IA, de technologies et de logiciels, cette société connaît pourtant l’un des plus beaux parcours boursiers de la cote aux États-Unis. Découvrons pourquoi dans cette analyse.

Cintas est à l’origine une histoire de famille. Les Farmer géraient une petite entreprise de 12 employés qui collectaient les vieux chiffons usagés dans les usines, les lavaient et les revendaient aux entreprises. Lorsque la société passe entre les mains du fils, Richard Farmer, en 1968, les choses vont petit à petit changer et prendre de l’ampleur. Richard travaille avec ses parents depuis son enfance. Son talent entrepreneurial, ses idées de développement et le marché gigantesque encore peu desservi à l’époque vont rapidement permettre à Cintas de connaître le succès. Richard Farmer a conservé les rênes de l’entreprise jusqu’en 2003.

Cintas est aujourd’hui un groupe qui pèse 67 Mds$ à Wall Street. La société réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires (78%) en fournissant à environ 1 million d’entreprises des services de location d’uniformes et d’accessoires divers (tapis, serpillères, vestes, chaussures, solutions d’hygiène, de nettoyage et de produits chimiques). Cintas fournit aussi des solutions de premiers secours et de sécurité (11% du chiffre d’affaires), notamment des défibrillateurs portables (DAE), des stations de lavage oculaire, etc. Le reste (11%) concerne la protection contre les incendies via l’entretien et l’inspection des systèmes d’extinction automatique, des alarmes et la signalisation d’urgence (7%) et les ventes directes d’uniformes (4%).

Quelques éléments sur Cintas (source : Cintas Investor Relations)

Cintas s’adresse à un marché gigantesque estimé à 45 Mds$. La société détient à peu près 15% des parts de marché, loin devant des acteurs tels que Vestis, UniFirst et Alsco (non coté). Cette position dominante est renforcée par le fait que Cintas soit la locomotive du secteur. La société va bien plus vite que ses pairs en termes de croissance, est bien plus rentable et dispose de moyens financiers supérieurs pour établir sa stratégie.

Cette stratégie justement, parlons-en. Cintas a grandi en diversifiant ses activités, en rationalisant ses coûts de main-d'œuvre pour contrôler la trajectoire de ses marges et en optimisant ses itinéraires de collectes / livraisons. Ce dernier point est sans doute le plus central. Le maillage territorial de Cintas est colossal. La société dispose de 473 installations situées dans 338 villes et dispose de 20 900 véhicules pour s’occuper des services de locations auprès des clients. Cette domination ainsi que la qualité du service confèrent à Cintas une certaine latitude dans l’établissement de ses tarifs. En règle générale, les entreprises clientes réagissent favorablement aux augmentations de prix, celles-ci n’ayant pas un impact significatif sur leurs finances.

La croissance de Cintas repose surtout sur la croissance interne. Objectivement, les acquisitions sont assez régulières (Sitex et Paris Uniform Services cette année). Mais le marché est très fragmenté et est composé à 74% de petites entreprises. Par conséquent, d’un point de vue relatif, ces dernières ne représentent qu’une faible part de la croissance. Sitex et Paris Uniform Services devraient apporter un chiffre d’affaires cumulé inférieur à 20 M$ au groupe. Pour autant, une grosse acquisition a eu lieu en 2017. Cintas avait racheté G&K services, le quatrième acteur du marché.

Cette bonne maîtrise de la croissance permet de publier des comptes sur mesure. Les revenus n’ont certes été multipliés “que” par un multiple de 1,9 entre 2014 et 2023, en passant de 4,5 Mds$ à 8,8 Mds$. Or, dans le même temps, les marges se sont envolées (le profit opérationnel est passé de 13,4% à 20,4% du chiffre d’affaires sur la période) et la société a racheté 15,3% de ses propres actions. Par conséquent, les bénéfices par action augmentent de façon spectaculaire comme on peut le voir ci-dessous.

En plus de ces solides éléments financiers, il faut ajouter la forte influence de Cintas sur son marché, sa relative maîtrise des prix auprès des clients, l'excellente visibilité sur les prochains exercices, la qualité de son bilan, le dépassement constant des attentes des analystes et enfin sa solide base de clientèle, avec plus d'un million de sociétés desservies et aucun client représentant plus de 1% du chiffre d'affaires total.

Le taux de surprise mesure de quelle ampleur la société dépasse les estimations des analystes. Il a toujours été positif lors des derniers trimestres (source : Zonebourse avec S&P Global)

L'ensemble justifie une valorisation élevée, même si celle-ci a dépassé les standards historiques de la société depuis la pandémie. Cintas se paye aujourd’hui 46 fois ses profits, plus de 7 fois son chiffre d’affaires et près de 50 fois ses flux de trésorerie disponibles. C’est évidemment très élevé mais peut-être pas trop élevé. Car dans un contexte de grande mutation technologique avec l’émergence de l’IA et l’évolution des taux d'intérêts, les investisseurs réalisent des arbitrages vers des sociétés qualitatives dont le modèle n’est pas remis en question avec les évolutions en cours.

L’indice S&P500 vs Cintas depuis 2009, au lendemain de la crise financière (source : Zonebourse)